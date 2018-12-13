В Анкаре столкнулись два поезда, есть погибшие

Фото: авария поездов в Анкаре (twitter.com/maitregasmi)

В результате столкновения поездов погибли не менее четырех человек

В Анкаре (Турция) в результате столкновения скоростного пассажирского поезда с пригородным погибли не менее четырех человек, еще более 40 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Сообщается, что авария произошла через несколько минут после отправления скоростного поезда, который следовал из Анкары в Конью. По данным местного министерства транспорта, в результате столкновения с маневренным локомотивом два вагона сошли с рельсов. В то же время мэрия Анкары утверждает, что авария произошла с участием пригородного состава.

По уточненной информации, перед столкновением поезд достиг скорости порядка 80-90 км/ч. Скоростной поезд сошел с рельсов, задев путепровод, после чего пешеходный мост обрушился на состав. По предварительным данным, погибли не менее четырех человек. Еще более 40 получили ранения.

Фото: авария поездов в Анкаре (hurriyet.com)

Напомним, в ноябре неподалеку от Барселоны (Испания) из-за оползня пассажирский пригородный поезд сошел с рельсов. В результате аварии погиб один человек, еще 44 получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, в Украине на ноябрь было зафиксировано 60 аварий на железнодорожных переездах и путях с начала года.



