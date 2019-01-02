В Дании в результате аварии на железнодорожном мосту погибли 6 человек

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Причина аварии уточняется

По меньшей мере 6 человек погибли в результате аварии на железнодорожном мосту Большой Белт в Дании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Дании.

Как сообщается, сегодня, 2 января, около 08:30 пассажирский поезд, следовавший в направлении Копенгагена, совершил экстренное торможение из-за столкновения с неизвестным предметом.

Отмечается, что поезд врезался в часть крыши, которая оторвалась от одного из грузовых вагонов поезда, следовавшего в направлении острова Фен. В результате столкновения погибли 6 человек, еще 8 человек были травмированы.

На момент столкновения в пассажирском поезде находились 160 человек, в том числе 3 проводника. Всех пострадавших доставили в больницу в городе Нюборг.

На даный момент мост закрыт для движения поездов. Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабной аварии на одной из дорог Шотландии погиб минимум один человек, еще 23 получили ранения.

Добавим, вчера, 1 января, в Винницкой области вблизи села Высокое в результате столкновение двух автомобилей погибли трое человек, среди которых один ребенок.