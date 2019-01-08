ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В ЮАР столкнулись поезда: 200 человек пострадали, есть погибшие

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 11:29
В ЮАР столкнулись поезда: 200 человек пострадали, есть погибшие
Фото: место происшествия (twitter.com/Abramjee)

Инцидент произошел на железнодорожной станции Mountain View

Два поезда столкнулись в городе Претория в Южно-Африканской республике, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter местной службы неотложной медицинской помощи.

В ЮАР столкнулись поезда: 200 человек пострадали, есть погибшие

Ведомство также сообщает, что в результате столкновения пострадали 200 человек.

 Фото: столкновение поездов

Указано, что инцидент произошел на железнодорожной станции Mountain View.

Напомним, в начале января по меньшей мере 6 человек погибли в результате аварии на железнодорожном мосту Большой Белт в Дании. Так, пассажирский поезд, следовавший в направлении Копенгагена, совершил экстренное торможение из-за столкновения с неизвестным предметом.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце декабря в Сербии возле города Ниш поезд на переезде протаранил автобус, в результате чего погибли не менее пяти человек и еще 30 пострадали. По данным медиков, двое взрослых и ребенок умерли на месте инцидента, еще два человека - в клиническом центре в Нише.

Добавим также, в Анкаре (Турция) столкнулись скоростной пассажирский поезд и маневренный локомотив. Скоростной поезд после этого сошел с рельсов, задев путепровод, после чего пешеходный мост обрушился на состав. По уточненным данным, в результате аварии погибли девять человек.

В Ровенской обл. на ходу загорелся грузовой поезд Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину
Новости Украины поездпогибшиеЮАР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь