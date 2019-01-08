В ЮАР столкнулись поезда: 200 человек пострадали, есть погибшие

Фото: место происшествия (twitter.com/Abramjee)

Инцидент произошел на железнодорожной станции Mountain View

Два поезда столкнулись в городе Претория в Южно-Африканской республике, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter местной службы неотложной медицинской помощи.

Ведомство также сообщает, что в результате столкновения пострадали 200 человек.

Фото: столкновение поездов

Указано, что инцидент произошел на железнодорожной станции Mountain View.

The scene of the Mountain View Pretoria train crash. Hundreds injured. pic.twitter.com/EdoaMIMEqT — Yusuf Abramjee (@Abramjee) January 8, 2019

Напомним, в начале января по меньшей мере 6 человек погибли в результате аварии на железнодорожном мосту Большой Белт в Дании. Так, пассажирский поезд, следовавший в направлении Копенгагена, совершил экстренное торможение из-за столкновения с неизвестным предметом.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце декабря в Сербии возле города Ниш поезд на переезде протаранил автобус, в результате чего погибли не менее пяти человек и еще 30 пострадали. По данным медиков, двое взрослых и ребенок умерли на месте инцидента, еще два человека - в клиническом центре в Нише.

Добавим также, в Анкаре (Турция) столкнулись скоростной пассажирский поезд и маневренный локомотив. Скоростной поезд после этого сошел с рельсов, задев путепровод, после чего пешеходный мост обрушился на состав. По уточненным данным, в результате аварии погибли девять человек.