Яйца и гречка дешевеют, овощи дорожают: как изменились цены за месяц

По данным статистического ведомства, капуста подорожала на 21,5%% до 45,6 гривен за килограмм, картофель на 21,7% до 12,0 гривен за килограмм, что частично связано с появлением продукции нового урожая.

Яблоки подорожали на 20,1% до 35,8 гривен за килограмм, морковь на 8,9% до 59,6 гривен за килограмм.

В то же время яйца подешевели на 4,7% до 42,4 гривен за десяток. Крупа гречневая подешевела на 7,2% до 51,9 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным статистического ведомства в июне 2023 года:

водка подешевела на 0,5% до 119,5 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подорожали на 0,2% до 107,3 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подорожало на 0,5% до 31,2 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 1,4% до 89,1 гривен за пачку.

Прогноз цен

Рост цен в Украине замедляется быстрее прогнозов НБУ. Предложение продовольствия, укрепление гривны на наличном валютном рынке, а также улучшение ожиданий способствуют замедлению темпов инфляции.

По прогнозу НБУ, продовольственная инфляция в текущем году будет оставаться высокой из-за продолжающегося роста цен на плодоовощную продукцию в связи с ожидаемым снижением урожаев, а также эффекты от подорожания топлива во втором полугодии.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года замедлится до 14,8%.

Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.