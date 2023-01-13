Овощи, крупы, яйца: что больше всего подорожало в Украине за 2022 год
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в 2022 года. Большое всего подорожали лук, морковь, рис, яйца, рыба, сало и гречка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, по сравнению с 2021 годом лук подорожал в три раза - на 153,3% до 30,6 гривен за килограмм, морковь на 124,1 до 22,4% гривен за килограмм
Рис подорожал на 107,6% до 59,7 гривен за килограмм, яйца подорожали на 83,6% до 62,0 гривен за десяток, рыба мороженая на 76,5% до 155,1 гривен за килограмм, сало на 72,1% до 171,1 гривен за килограмм, крупа гречневая на 56,4% до 74,7 гривен за килограмм.
В то же время свекла подешевела на 8,2% до 12,3 гривен за килограмм.
Отметим, продуктовая инфляция в Украине за 2022 год составила 34,4% при общей инфляции в 26,6%.
Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.
Напомним, по данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.
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