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Что будет с ценами в Украине в 203 году: прогноз НБУ

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Украина, Четверг 26 января 2023 14:08
Что будет с ценами в Украине в 203 году: прогноз НБУ Фото: гривна потеряет еще пятую часть своей стоимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 18,7%. В октябре НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 20,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube .

Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году инфляция замедлится до 10,8% (предыдущий прогноз - 9,4%). В 2025 году инфляция составит 6,7%.

Как отметил Пышный, снижению инфляции будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключения электроэнергии.

"Получение анонсированных объемов международной помощи и совместные действия Национального банка и правительства по активизации рынка внутренних долговых привлечений позволит избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета и балансировать валютный рынок", - отметил он.

По его словам, в последующие годы инфляция будет замедляться скорее благодаря снижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожаев.

"Основной вклад в инфляцию в эти годы будет иметь административный компонент из-за необходимости приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночным уровням", - добавил он.

Что будет с ценами в Украине в 203 году: прогноз НБУ

Напомним, потребительские цены в Украине в 2022 году выросли на 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций.

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