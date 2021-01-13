Які продукти найбільше подорожчали за 2020 рік: рейтинг Держстату

Фото: ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У лідерах цукор, гречка яйця та соняшникова олія

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у 2020 році. Подорожчали необроблені продукти, водночас овочі значно подешевшали.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, за 12 місяців цукор подорожчав на 46,2% до 20,9 гривень за кілограм, гречана крупа на 34,8% до 37,4 гривень за кілограм, яйця - на 30,4% до 27,5 гривень за десяток, соняшникова олія на 22,2% до 42,1 гривень за літр.

Водночас цибуля подешевшав на 42,9% до 5,1 гривень за кілограм, картоплю на 24,9% до 10,2 гривень за кілограм, капуста на 21,5% до 4,8 гривень за кілограм, буряк на17,3%% до 5,4 гривень за кілограм, морква на 6,3% до 6,0 грн за кілограм.

За даними Держстату, за січень-грудень сигарети преміум-класу подорожчали на 22,0% до 57,9 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 0,4% до 92,7 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 1,7% до 17,5 грн за пляшку.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року порівняно з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю на 69,2% до 13,5 грн за кг.