Яйця та гречка дешевшають, овочі дорожчають: як змінилися ціни за місяць

У червні на продовольчому ринку України продовжилась тенденція останніх місяців. Подорожчали овочі та яблука, але подешевшали яйця та крупи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .
За даними статистичного відомства, капуста подорожчала на 21,5% до 45,6 гривень за кілограм, картопля на 21,7% до 12,0 гривень за кілограм, що частково пов'язано з появою продукції нового врожаю.
Яблука подорожчали на 20,1% до 35,8 гривень за кілограм, морква на 8,9% до 59,6 гривень за кілограм.
Водночас, яйця подешевшали на 4,7% до 42,4 гривень за десяток. Крупа гречана подешевшала на 7,2% до 51,9 гривні за кілограм. Подешевшали й інші крупи.
За даними статистичного відомства у червні 2023 року:
горілка подешевшала на 0,5% до 119,5 гривень за пляшку 0,5 літра,
Зростання цін в Україні сповільнюється швидше за прогнози НБУ. Пропозиція продовольства, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, а також покращення очікувань сприяють уповільненню темпів інфляції.
За прогнозом НБУ, продовольча інфляція цього року залишатиметься високою через зростання цін на плодоовочеву продукцію, що триває, у зв'язку з очікуваним зниженням урожаїв, а також ефекти від подорожчання палива в другому півріччі.
Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року сповільниться до 14,8%.
Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.
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