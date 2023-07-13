Яйця та гречка дешевшають, овочі дорожчають: як змінилися ціни за місяць

За даними статистичного відомства, капуста подорожчала на 21,5% до 45,6 гривень за кілограм, картопля на 21,7% до 12,0 гривень за кілограм, що частково пов'язано з появою продукції нового врожаю.

Яблука подорожчали на 20,1% до 35,8 гривень за кілограм, морква на 8,9% до 59,6 гривень за кілограм.

Водночас, яйця подешевшали на 4,7% до 42,4 гривень за десяток. Крупа гречана подешевшала на 7,2% до 51,9 гривні за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними статистичного відомства у червні 2023 року:

горілка подешевшала на 0,5% до 119,5 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подорожчали на 0,2% до 107,3 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 0,5% до 31,2 гривні за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 1,4% до 89,1 гривні за пачку.

Прогноз цін

Зростання цін в Україні сповільнюється швидше за прогнози НБУ. Пропозиція продовольства, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, а також покращення очікувань сприяють уповільненню темпів інфляції.

За прогнозом НБУ, продовольча інфляція цього року залишатиметься високою через зростання цін на плодоовочеву продукцію, що триває, у зв'язку з очікуваним зниженням урожаїв, а також ефекти від подорожчання палива в другому півріччі.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року сповільниться до 14,8%.

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.