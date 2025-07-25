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Яйца станут супер-вкусными, если вы добавите этот секретный ингредиент

Пятница 25 июля 2025 09:19
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Яйца станут супер-вкусными, если вы добавите этот секретный ингредиент Фото: Как добавить яйцам вкуса при приготовлении (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Яйца - это основа многих блюд, будь то воскресный бранч или быстрый обед на ходу. Но будем честными, они легко могут стать слишком пресными или просто не получиться.

О необычном ингредиенте, который не только усилит вкус, но и придаст всему блюду яркого цвета, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Food Republic.

Секретный ингредиент, который надо добавить в яйца

Небольшая порция сока из банки маринованной свеклы добавляет иначе бледным яйцам ярко-розового оттенка, а также сладкого, пикантного, слегка землистого вкуса, который просто идеально подходит.

Независимо от того, ваши яйца яичница-болтушка (скрембл) или яичница-глазунья, ложка свекольного сока, политая сверху, мгновенно добавляет цвета и немного пикантности.

Как использовать свекольный сок в яичнице-болтушке (скрембл)?

Чтобы добавить его в яичницу-болтушку, готовьте яйца на сливочном или растительном масле, как обычно. Когда они почти готовы, влейте около столовой ложки маринованного свекольного сока. Осторожно перемешивайте, пока яйца полностью не застынут, и вы получите блюдо, которое выглядит и на вкус как настоящий деликатес.

Яйца станут супер-вкусными, если вы добавите этот секретный ингредиентВот так выглядят яйца со свекольным соком (Скриншот)

Свежая свекла в яичнице - еще одна интересная идея

В скрембл также можно добавить свеклу без маринования, если вам не нравится маринованный вариант. Такое блюдо можно приготовить со свежей или запеченной свеклой, обжарив небольшие кусочки свеклы на сковороде до мягкости, а затем добавив взбитые яйца и готовя до застывания.

Польза свеклы для здоровья

Кроме усиления вкуса, свекла наполнена пользой для здоровья. Она богата антиоксидантами и нитратами, которые могут помочь улучшить кровоток и поддержать функцию мозга.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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