Яйца станут супер-вкусными, если вы добавите этот секретный ингредиент
Яйца - это основа многих блюд, будь то воскресный бранч или быстрый обед на ходу. Но будем честными, они легко могут стать слишком пресными или просто не получиться.
О необычном ингредиенте, который не только усилит вкус, но и придаст всему блюду яркого цвета, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Food Republic.
Секретный ингредиент, который надо добавить в яйца
Небольшая порция сока из банки маринованной свеклы добавляет иначе бледным яйцам ярко-розового оттенка, а также сладкого, пикантного, слегка землистого вкуса, который просто идеально подходит.
Независимо от того, ваши яйца яичница-болтушка (скрембл) или яичница-глазунья, ложка свекольного сока, политая сверху, мгновенно добавляет цвета и немного пикантности.
Как использовать свекольный сок в яичнице-болтушке (скрембл)?
Чтобы добавить его в яичницу-болтушку, готовьте яйца на сливочном или растительном масле, как обычно. Когда они почти готовы, влейте около столовой ложки маринованного свекольного сока. Осторожно перемешивайте, пока яйца полностью не застынут, и вы получите блюдо, которое выглядит и на вкус как настоящий деликатес.
Вот так выглядят яйца со свекольным соком (Скриншот)
Свежая свекла в яичнице - еще одна интересная идея
В скрембл также можно добавить свеклу без маринования, если вам не нравится маринованный вариант. Такое блюдо можно приготовить со свежей или запеченной свеклой, обжарив небольшие кусочки свеклы на сковороде до мягкости, а затем добавив взбитые яйца и готовя до застывания.
Польза свеклы для здоровья
Кроме усиления вкуса, свекла наполнена пользой для здоровья. Она богата антиоксидантами и нитратами, которые могут помочь улучшить кровоток и поддержать функцию мозга.
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