8 перекусов, которые всегда стоит брать в дорогу: удобно, вкусно и очень полезно
В дороге особенно важно иметь под рукой питательные перекусы, которые легко хранить и быстро утоляют голод. Названы лучшие варианты - среди них орехи, сухофрукты, протеиновые батончики и другие продукты, которые обеспечат энергией без вреда для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Real simple.
Рисовые коржи с ореховой пастой
Диетолог и нутрициолог Мэдди Паскуариелло рассказала, что эта комбинация является отличным вариантом для длительных поездок. С точки зрения питательности, рисовые коржи содержат определенное количество клетчатки, тогда как ореховое масло имеет витамин Е, магний и полезные для сердца жиры.
Вместе эти питательные вещества замедляют пищеварение, стабилизируют энергию и способствуют стабильному уровню сахара в крови, что полезно для длительных поездок.
Чиа-пудинг
Чтобы получить удобный и долговременный перекус в путешествиях, то смешайте семена чиа, корицу, кокосовую стружку и протеин вместе.
Преимущества чиа-пудинга:
- богат клетчаткой - надолго дарит ощущение сытости
- источник омега-3 жирных кислот - полезно для сердца и мозга
- содержит белок - особенно полезно для тех, кто активно занимается спортом
- регулирует уровень сахара в крови - благодаря медленному усвоению углеводов
- легко приготовить заранее - удобно брать с собой в дорогу или на работу
Сухофрукты
Сухофрукты не только содержат клетчатку, которая утоляет голод, но и обеспечивают витаминами, минералами и антиоксидантами.
Лучше всего искать сухофрукты без добавления сахара, такие как натурально сушеные манго, изюм, инжир, абрикосы и яблоки.
Преимущества сухофруктов в качестве перекуса:
- питательные - содержат витамины (A, C, группы B), минералы (калий, магний, железо) и антиоксиданты
- удобные - не портятся без холодильника, легко взять с собой
- быстрая энергия - благодаря природным сахарами быстро заряжают организм
- полезны для пищеварения - многие из них содержат клетчатку (например, чернослив, инжир)
Протеиновые батончики
Протеиновые батончики - это удобный и питательный вариант перекуса, особенно во время путешествий. Они помогают утолить голод, заряжают энергией и поддерживают уровень белка в организме.
Батончики с натуральным составом, без добавления сахара и с высоким содержанием клетчатки - лучший выбор для тех, кто заботится о здоровье.
Орехи
Орехи являются хорошим источником ненасыщенных жиров и белка, которые обеспечивают энергию и повышают чувство сытости. Наслаждайтесь орехами отдельно или с сухофруктами для сбалансированного (и вкусного) перекуса.
Орехи содержат много белка, полезных жиров, клетчатки, витаминов (особенно группы B, E) и минералов (магний, цинк, железо).
Благодаря высокому содержанию жиров и белков, орехи хорошо утоляют голод, снижают желание перекусить чем-то вредным.
Также они не требуют охлаждения, не портятся быстро, легко поместить в сумку, рюкзак или бардачок авто.
Бананы
Бананы содержат природные сахара - глюкозу, фруктозу и сахарозу, которые быстро повышают уровень энергии, поэтому они идеальны для быстрой подзарядки.
Фрукты содержат калий - один из важнейших минералов для работы сердца, мышц и нервной системы. Бананы помогают поддерживать нормальный уровень кровяного давления.
К тому же клетчатка во фрукте помогает поддерживать здоровую работу кишечника, способствует более длительному ощущению сытости.
Фруктовый йогурт
Фруктовые йогурты действительно очень удобный и вкусный вариант перекуса в дороге. Они легкие, быстро усваиваются и при этом дают организму полезные вещества - белки, кальций, витамины и пробиотики.
Вот несколько вариантов фруктовых йогуртов, которые идеально подходят для перекуса в дороге:
- греческий йогурт с ягодами - богат белком, ягоды добавляют антиоксиданты и витамины
- йогурт с бананом и медом - натуральная сладость и быстрая энергия
- йогурт с яблоком и корицей - приятный вкус и помогает контролировать аппетит
- йогурт с манго и кокосом - тропический вкус и дополнительные полезные жиры
- йогурт с киви и семенами чиа - витамины С, клетчатка и омега-3 жирные кислоты
Вареное яйцо
Вареное яйцо содержит около 6 г высококачественного белка, который помогает чувствовать сытость и поддерживает мышцы, что особенно важно при длительных поездках или активном дне.
Яйца также богаты витаминами группы В (особенно В12), витамином D, а также железом, цинком и селеном - все эти вещества важны для иммунитета и энергетического обмена.
Вареное яйцо легко брать с собой - достаточно лишь положить его в контейнер или бумажное полотенце, чтобы не повредилось. Однако, его стоит съесть в течение двух часов.
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