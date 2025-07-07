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14 питательных перекусов, которые спасут ваш желудок в любом путешествии

Понедельник 07 июля 2025 14:43
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14 питательных перекусов, которые спасут ваш желудок в любом путешествии Фото: Какую еду лучше взять с собой в дорогу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Олег Швец

Длительные поездки, будь то автомобилем, поездом или самолетом, часто сопровождаются нерегулярным питанием и многочасовым сидением. Это, к сожалению, может привести к неприятным проблемам с пищеварением, таким как запоры, боль в животе и вздутие.

О 14 лучших вариантах перекусов в дороге, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.

Надежные помощники в вашей дорожной сумке

Вот перечень продуктов, которые легко взять с собой, они хорошо хранятся и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами:

Свежие фрукты и ореховое масло

Яблоки, бананы, клубника и другие ягоды - это источник воды и клетчатки, которая помогает пищеварению. А в сочетании с высокобелковыми ореховыми маслами (миндальным или арахисовым), которые часто доступны в удобных одноразовых пакетиках, они дают длительное ощущение сытости.

Смесь из сухофруктов и орехов

Идеальный питательный перекус, богатый белком, полезными жирами и клетчаткой. Выбирайте варианты с несладкими сухофруктами, орехами и семенами, избегайте цукатов. Можно легко приготовить самостоятельно, добавив сушеный кокос или какао-стружку.

Протеиновые батончики

Выбирайте те, которые изготовлены из цельных питательных ингредиентов, таких как орехи, овес, семена чиа, яичные белки и сухофрукты, чтобы избежать лишнего сахара и вредных добавок.

Смесь из орехов и сухофруктов

Эти маленькие, но сытные перекусы, изготовленные из орехов, семян и сухофруктов, могут быть настоящей палочкой-выручалочкой. Их также легко приготовить дома, например, из фиников и какао-порошка.

Орехи и семечки

Грецкие орехи, миндаль, кешью, тыквенные или подсолнечные семечки - это концентрированный источник белка, полезных жиров и клетчатки, что обеспечивает энергию и уменьшает риск сердечных заболеваний.

Фруктовые и овощные чипсы

Отличная альтернатива вредным картофельным чипсам. Выбирайте сушеные яблочные, банановые или овощные чипсы без добавления сахара и консервантов.

Несладкий йогурт

Греческий йогурт особенно полезен благодаря высокому содержанию белка, который обеспечивает длительное ощущение сытости. Выбирайте обычные сорта без сахара, а затем добавляйте собственные начинки, такие как ягоды, орехи или семена чиа.

Жареный нут

Удобный и питательный перекус, богатый белком, клетчаткой, магнием и цинком. Запеченный нут легко брать с собой, и он доступен с различными вкусами.

Свежие овощи с соусом

Нарезанный сельдерей, брокколи, морковь, огурцы и перец - это вкусный и низкокалорийный перекус. Сочетайте их с хумусом или греческим йогуртом для увеличения содержания белка и вкуса.

Сваренные яйца

Это настоящая супер-пища в дороге: много белка, полезных жиров, витамина В12 и антиоксидантов, таких как лютеин. Сваренные вкрутую яйца могут храниться в холодильнике до недели.

Питьевые супы

Некоторые компании производят питьевые супы в портативных контейнерах, которые не требуют охлаждения, что делает их здоровым и удобным выбором, особенно когда свежих продуктов не хватает.

Авокадо

Богато клетчаткой и полезными жирами, а также калием, фолатом и витаминами С и Е. Можно есть просто ложкой или сделать пюре и употреблять с крекерами или овощами.

Творог и крекеры

Классический быстрый перекус. Выбирайте цельнозерновые крекеры и сочетайте их с любимым сыром, например, чеддером или бри, а также со свежими фруктами.

Черный шоколад и миндаль

Если захочется сладкого, вместо конфет возьмите черный шоколад. Он насыщен антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами. Добавьте к нему горсть миндаля для сытости.

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