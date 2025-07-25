ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Яйця стануть супер-смачними, якщо ви додасте цей секретний інгредієнт

П'ятниця 25 липня 2025 09:19
UA EN RU
Яйця стануть супер-смачними, якщо ви додасте цей секретний інгредієнт Фото: Як додати яйцям смаку при приготуванні (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Яйця - це основа багатьох страв, хай то недільний бранч чи швидкий обід на ходу. Але будьмо чесними, вони легко можуть стати занадто прісними або просто не вдатись.

Про незвичайний інгредієнт, який не тільки підсилить смак, а й додасть усій страві яскравого кольору, розповідає РБК-Україна з посиланням на Food Republic.

Секретний інгредієнт, який треба додати у яйця

Невелика порція соку з банки маринованого буряка додає інакше блідим яйцям яскраво-рожевого відтінку, а також солодкого, пікантного, злегка землистого смаку, який просто ідеально пасує.

Незалежно від того, чи ваші яйця яєчня-бовтанка (скрембл), чи яєчня-глазунья, ложка бурякового соку, полита зверху, миттєво додає кольору та трохи пікантності.

Як використовувати буряковий сік у яєчні-бовтанці (скремблі)?

Щоб додати його до яєчні-бовтанки, готуйте яйця на вершковому маслі або олії, як зазвичай. Коли вони майже готові, влийте близько столової ложки маринованого бурякового соку. Обережно перемішуйте, доки яйця повністю не застигнуть, і ви отримаєте страву, яка виглядає та смакує як справжній делікатес.

Яйця стануть супер-смачними, якщо ви додасте цей секретний інгредієнтОсь так виглядають яйця з буряковим соком (Скриншот)

Свіжий буряк у яєчні - ще одна цікава ідея

Яєчня-бовтанка також може містити буряк без маринування, якщо вам не до вподоби маринований варіант. Таку страву можна приготувати зі свіжим або запеченим буряком, обсмаживши невеликі шматочки буряка на сковороді до м'якості, а потім додавши збиті яйця та готуючи до застигання.

Користь буряка для здоров'я

Окрім посилення смаку, буряк наповнений користю для здоров'я. Він багатий на антиоксиданти та нітрати, які можуть допомогти покращити кровотік та підтримати функцію мозку.

Вас може зацікавити

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Яйця Здоров'я Здорове харчування
Новини
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті