Яйца дорожают: свежее сравнение цен в украинских супермаркетах 18 июня

В украинских супермаркетах обновились ценники на основные продукты. По сравнению с предыдущим днем на полках магазинов несколько изменилась стоимость хлеба и яиц.

РБК-Украина приводит актуальные цены на основные продукты в популярных сетях супермаркетов по состоянию на 18 июня.

Главное: Хлеб: в "Ашане" самый доступный хлеб снова подешевел до 14,50 грн.

Гречка: цены на крупу остались без изменений во всех сетях.

Яйца: куриные яйца в "Сильпо" подорожали до 56,09 грн за десяток.

Молочные продукты: цены на молоко в "Сильпо" и АТБ остались стабильными.

Масло: самую низкую цену предлагает "Ашан" - 48,00 грн за бутылку собственной марки.

Указанный мониторинг отражает исключительно самые бюджетные товарные позиции.

Хлеб

В сегменте хлебобулочных изделий ситуация выглядит следующим образом:

"Сильпо": удерживает лидерство по самой низкой цене - упакованный хлеб Agrola "Народный" (650 г) стоит 12,49 грн.

"Ашан": вместо ржаного диабетического хлеба (который накануне стоил 20,70 грн за 300 г), на полку вернулся белый пшеничный нарезанный хлеб "Формула вкуса" (350 г) по цене 14,50 грн.

АТБ: тостовый хлеб "Кристинополь" (300 г) по-прежнему стабильно стоит 23,90 грн.

Novus: половинка нарезанного хлеба "Украинский" от ТМ "Marka Promo»"(400 г) после минимальных колебаний зафиксировалась на отметке 25,79 грн.

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах - одни из самых низких по состоянию на 18 июня (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Популярная крупа демонстрирует абсолютную ценовую стабильность в большинстве супермаркетов и полностью повторяет показатели предыдущего дня:

"Сильпо": минимальная цена на крупу "Сытый двор" ядрица составляет 36,99 грн/кг.

АТБ: стоимость гречки от ТМ "Разумный выбор" удерживается на уровне 65,90 грн.

Novus: крупа ТМ "Marka Promo" стоит 65,99 грн за 1 кг.

за 1 кг. "Ашан": фирменная быстроразвариваемая ядрица Auchan продается по 69,90 грн за 1 кг.

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Яйца

В сегменте куриных яиц (категория С1) ситуация неоднозначна:

"Ашан": прочно удерживает статус абсолютного ценового лидера - яйца поштучно стоят 2,70 грн, поэтому десяток обойдется всего в 27,00 грн.

АТБ: фасованная продукция 1-й категории от ТМ "Своя линия" остается стабильной - 50,90 грн за 10 шт.

10 шт. Novus: яйца ТМ "Marka Promo" удерживают цену предыдущего дня на уровне 52,39 грн за десяток.

за десяток. "Сильпо": куриные яйца "Повна Чаша" (1-я кат., 10 шт.) предлагаются по цене 56,09 грн.

Молоко

Цены на молоко зафиксированы в разных объемах в зависимости от сети:

АТБ: пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" (450 г, 2,5%) продается по неизменной цене 21,30 грн.

"Сильпо": питьевое пастеризованное молоко "Повна Чаша" (450 г, 2,6%) стоит 21,49 грн .

. Novus: в мониторинге представлена крупная позиция ультрапастеризованного молока Marka Promo 2,5% весом 900 г по цене 34,99 грн .

. "Ашан": фирменное молоко Auchan 2,6% в объеме 900 г предлагается по цене 38,90 грн.

Подсолнечное масло

В сегменте рафинированного подсолнечного масла после предыдущих изменений зафиксировано полное затишье.