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Яйця дорожчають: свіже порівняння цін в українських супермаркетах 18 червня

17:35 18.06.2026 Чт
3 хв
Найбільші зміни торкнулися не тільки яєць, а й ще одного популярного продукту
aimg Марія Кучерявець
Яйця дорожчають: свіже порівняння цін в українських супермаркетах 18 червня Фото: у супермаркетах зафіксовано нові зміни цін на продукти (інфографіка РБК-Україна)
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В українських супермаркетах оновилися цінники на основні продукти. Порівняно з попереднім днем, на полицях магазинів вартість дещо змінили хліб та яйця.

РБК-Україна наводить актуальні ціни в популярних мережах супермаркетів на базові продукти станом на 18 червня.

Головне:

  • Хліб: в "Ашані" найдоступніший хліб знову подешевшав до 14,50 грн.
  • Гречка: ціни на крупу залишилися без змін у всіх мережах.
  • Яйця: курячі яйця у "Сільпо" подорожчали до 56,09 грн за десяток.
  • Молочка: ціни на молоко у "Сільпо" та АТБ залишилися стабільними.
  • Олія: найнижчу ціну пропонує "Ашан" - 48,00 грн за пляшку власної марки.

Зазначений моніторинг відображає виключно найбюджетніші товарні позиції.

Хліб

У сегменті хлібобулочних виробів ситуація виглядає наступним чином:

  • "Сільпо": утримує лідерство за найнижчою ціною - упакований хліб Agrola "Народний" (650 г) коштує 12,49 грн.
  • "Ашан": замість житнього діабетичного хліба (який напередодні коштував 20,70 грн за 300 г), на полиці повернувся білий пшеничний нарізаний хліб "Формула Смаку" (350 г) за ціною 14,50 грн.
  • АТБ: тостовий хліб "Кристинопіль" (300 г) продовжує стабільно коштувати 23,90 грн.
  • Novus: половинка нарізаного хліба "Український" від ТМ "Marka Promo" (400 г) після мінімальних коливань зафіксувалася на позначці 25,79 грн.

Яйця дорожчають: свіже порівняння цін в українських супермаркетах 18 червня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 18 червня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Популярна крупа демонструє абсолютну цінову стійкість у більшості супермаркетів і повністю дублює показники попереднього дня:

  • "Сільпо": мінімальна ціна на крупу "Ситий двір" ядриця становить 36,99 грн/кг.
  • АТБ: вартість гречки від ТМ "Розумний вибір" утримується на рівні 65,90 грн.
  • Novus: крупа ТМ "Marka Promo" коштує 65,99 грн за 1 кг.
  • "Ашан": фірмова швидкорозварювана ядриця Auchan продається по 69,90 грн за 1 кг.

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Яйця

У сегменті курячих яєць (категорія С1) ситуація є різноспрямованою:

  • "Ашан": міцно тримає статус абсолютного цінового лідера - яйця поштучно коштують 2,70 грн, тож десяток обійдеться всього у 27,00 грн.
  • АТБ: фасована продукція 1-ї категорії від ТМ "Своя лінія" залишається стабільною - 50,90 грн за 10 шт.
  • Novus: яйця ТМ "Marka Promo" утримують ціну попереднього дня на рівні 52,39 грн за десяток.
  • "Сільпо": яйця курячі "Повна Чаша" (1 кат., 10 шт.) пропонуються по 56,09 грн.

Молоко

Цінники на молоко зафіксовані у різних об'ємах залежно від мережі:

  • АТБ: пастеризоване молоко "Щоденний збір" (450 г, 2,5%) реалізується за незмінною ціною 21,30 грн.
  • "Сільпо": питне пастеризоване молоко "Повна Чаша" (450 г, 2,6%) вартує 21,49 грн.
  • Novus: у моніторингу представлена велика позиція ультрапастеризованого молока Marka Promo 2,5% вагою 900 г за ціною 34,99 грн.
  • "Ашан": фірмове молоко Auchan 2,6% в об'ємі 900 г пропонується за ціною 38,90 грн.

Соняшникова олія

У сегменті рафінованої соняшникової олії після попередніх змін зафіксовано повне затишшя.

  • "Ашан": пропонує найнижчу ціну на ринку на власну марку Auchan - 48,00 грн.
  • АТБ: рафінована олія "Своя лінія" стабільно продається по 53,13 грн.
  • "Сільпо": продукція ТМ "Премія" утримує позицію на рівні 53,99 грн.
  • Novus: олія "Олейна Пресова" після попереднього падіння зафіксувалася на позначці 62,99 грн.
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