Зарплаты вырастут, но и курс доллара тоже: два плана Кабмина по бюджету до 2029 года

В бюджетной декларации, утвержденной правительством на 2027-2029 годы , изложено, как будет жить страна в ближайшие три года. В частности, в ней предусмотрен рост прожиточного минимума и заработной платы украинцев.

РБК-Украина рассказывает, что изменится для украинцев и какие показатели заложены в документе.

Главное: Два сценария : в основу расчетов положен базовый сценарий с улучшением ситуации в сфере безопасности с 2027 года, но разработан и сценарий на случай затяжной войны.

: в основу расчетов положен базовый сценарий с улучшением ситуации в сфере безопасности с 2027 года, но разработан и сценарий на случай затяжной войны. Рост экономики : реальный ВВП в 2027 году вырастет на 4,5%, а к 2029 году ускорится до 6,7%.

: реальный ВВП в 2027 году вырастет на 4,5%, а к 2029 году ускорится до 6,7%. Зарплаты и инфляция : средняя зарплата поднимется с 35 010 грн (в 2027 году) до 44 083 грн (в 2029 году), а инфляция снизится до 5,1%.

: средняя зарплата поднимется с 35 010 грн (в 2027 году) до 44 083 грн (в 2029 году), а инфляция снизится до 5,1%. Сокращение дефицита: дефицит бюджета планируется сократить с 18,5% ВВП в 2026 году до 5,5% в 2029 году.

Два сценария

Министерство финансов разработало документ с учетом двух возможных вариантов развития событий.

Базовый

Базовый сценарий (основной) предполагает, что с 2027 года ситуация с безопасностью существенно улучшится. Это позволит экономике перейти от простого восстановления к стабильному росту, открыть новые производства, наладить работу инфраструктуры и вернуть людей на рынок труда.

Сценарий устойчивости

Но есть и другой вариант развития событий. Сценарий устойчивости учитывает риск того, что активные боевые действия затянутся. В таком случае (в случае так называемого "плана Б") государству придется пересмотреть и увеличить расходы на сектор безопасности и обороны.

Прогноз для кошельков украинцев и экономики (базовый план)

Согласно основному прогнозу, экономика Украины в 2027-2029 годах будет демонстрировать устойчивый рост:

Реальный ВВП: в 2027 году рост составит 4,5%, в 2028 году - 5,3%, а в 2029 году достигнет 6,7%. В денежном выражении (номинальный ВВП) экономика вырастет с 11,53 трлн грн до 14,95 трлн грн.

Доходы украинцев: средняя зарплата в 2027 году составит 35 010 грн, а к 2029 году вырастет до 44 083 грн.

Цены: инфляция будет постепенно тормозиться, то есть рост цен замедлится. Если в конце 2027 года инфляция ожидается на уровне 8,9%, то к декабрю 2029 года она снизится до 5,1%.

Торговля: экспорт товаров и услуг увеличится с 60,4 млрд долларов в 2027 году до 77,5 млрд долларов в 2029-м.

Средства от партнеров и интеграция в ЕС

Все цифры декларации согласованы с международными донорами, сообщают в Минфине. Украина выполняет свои обязательства по программе МВФ и программам финансовой поддержки от Евросоюза (в частности, Ukraine Facility).

Отдельно отмечается новый инструмент поддержки от ЕС на 2026-2027 годы с общим объемом 90 млрд евро. Непосредственно в 2027 году Украина рассчитывает получить от Евросоюза финансовую помощь в размере 45 млрд евро.

Доходы госбюджета будут расти, а дефицит сократится

Правительство держит курс на финансовую самостоятельность. При условии улучшения ситуации с безопасностью доходы государственного бюджета будут планомерно увеличиваться (в частности, благодаря дополнительным фискальным мерам):

2027 год - 3,01 трлн грн (+107,1 млрд грн по сравнению с планом на 2026 год);

2028 год - 3,42 трлн грн (+409,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом);

2029 год - 3,73 трлн грн (+304,5 млрд грн по сравнению с предыдущим годом).

Главное достижение бюджетной политики, как отмечают в Минфине, - существенное сокращение дефицита госбюджета.

Если в 2026 году он прогнозируется на уровне 18,5% ВВП, то к 2029 году его планируют сократить до 5,5% ВВП. Это позволит уменьшить зависимость от заимствований и вернуть доверие кредиторов.

Социальная защита: "минималка" и прожиточный минимум

Несмотря на войну, государство планирует улучшать социальные стандарты. Помимо повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума, средства будут направлены на поддержку ветеранов и пострадавших от агрессии РФ. Также будут создаваться условия для возвращения украинских беженцев домой.

Минимальная заработная плата (т. н. "минималка"), согласно бюджетной декларации, составит:

в 2027 году - 9 546 гривен;

в 2028 году - 10 377 гривен;

в 2029 году - 11 114 гривен.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на одного человека) должен составлять:

3 559 грн в 2027 году;

3 876 грн в 2028 году;

4 151 грн в 2029 году.

Параллельно страна будет реформировать управление государственными инвестициями - этот процесс будет полностью оцифрован, чтобы расходы были прозрачными. Государственным долгом, который в основном состоит из долгосрочных льготных кредитов, будут управлять более эффективно, чтобы снизить нагрузку на экономику.

Что дальше?

Утвержденная Кабмином бюджетная декларация является основой для бюджетов следующих лет. Следующим шагом правительство передаст этот документ на рассмотрение в Верховную Раду Украины.