На АЗС резко снизили цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 16 июня
Крупные украинские АЗС снизили цены на топливо. Дизельное топливо, автогаз и некоторые марки бензина подешевели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг цен по состоянию на вторник, 16 июня.
Главное:
- Бензин: В сети "Укрнафта" стоимость бензинов (А-95, А-95 Energy и А-98) резко упала на 1 гривну.
- Дизель: OKKO и WOG синхронно снизили цены на дизельное топливо на 1 гривну - теперь евродизель стоит 84,90 грн/л, а брендовый упал до 87,90 грн/л.
- Газ: На большинстве заправок зафиксирован на отметке 45,90 грн/л, но "Укрнафта" снизила его стоимость на 50 копеек (до 43,40 грн/л).
Как изменились цены на АЗС
Сети OKKO и WOG синхронно снизили цены на дизельное топливо на 1 гривну. Стоимость брендового ДТ (Pulls/Mustang) упала до 87,90 грн/л, а стандартного евродизеля - до 84,90 грн/л. Цены на бензин и автогаз остались без изменений.
При этом SOCAR пока удерживает цены на уровне предыдущего дня (15 июня) для всех видов топлива.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине 16 июня (инфографика РБК-Украина)
На государственных АЗС "Укрнафти" зафиксировано наиболее ощутимое снижение. Сеть снизила цены на бензины (А-95, А-95 Energy и А-98) на 1 гривну.
Обычный дизель в государственной сети подешевел на 1 гривну (до 80,90 грн/л), а сжиженный газ подешевел на 50 копеек и теперь стоит 43,40 грн/л.
Детализация цен на АЗС 16 июня, вторник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- Дизельное топливо Pulls: 87,90 грн
- Дизельное топливо Евро: 84,90 грн
- Газ: 45,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 87,90 грн
- Дизельное топливо Евро-5: 84,90 грн
- Газ: 45,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Дизельное топливо NANO Extro: 89,90 грн
- Дизельное топливо NANO: 86,90 грн
- Газ: 45,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- Дизельное топливо (Energy): 82,90 грн
- Дизельное топливо: 80,90 грн
- Газ: 43,40 грн