Яйца дешевеют, а масло дорожает: новые цены в супермаркетах на 16 июня

В то время как стоимость гречки и молока остается стабильной, цены на куриные яйца в некоторых супермаркетах заметно снизились, а в сегменте подсолнечного масла наблюдались точечные колебания.

Сколько стоят самые популярные продукты во вторник, 16 июня, и где можно сэкономить - в материале РБК-Украина .

Главное: Гречка и молоко: демонстрируют абсолютную стабильность цен во всех четырех мониторинговых сетях.

демонстрируют абсолютную стабильность цен во всех четырех мониторинговых сетях. Яйца: существенно подешевели в АТБ и "Сильпо", зато в "Ашане" и Novus стоимость осталась на уровне предыдущего дня.

Подсолнечное масло: заметно подешевело в сети Novus (минус почти 2,50 грн), но в "Ашане" зафиксировано минимальное возвращение цены к пятничному уровню.

Хлеб: в основном удерживает позиции, однако в "Сильпо" произошло изменение ассортимента в сторону более дешевой социальной позиции.

Хлеб

В сегменте хлебобулочных изделий ситуация с самыми низкими ценниками претерпела изменения в сети "Сильпо" из-за появления другой бюджетной позиции. В других супермаркетах стоимость зафиксирована на уровне понедельника.

"Сильпо": вместо бездрожжевого хлеба "Монолит" (400 г) за 30,44 грн появился упакованный хлеб Agrola "Народный" весом 650 г по цене 12,49 грн.

появился упакованный хлеб Agrola "Народный" весом 650 г по цене АТБ: нежный тостовый хлеб "Кристинополь" (300 г) стоит без изменений - 23,90 грн.

Novus: нарезанный хлеб "Украинский" (половина, 400 г) от ТМ "Marka Promo" сохраняет ценник 25,87 грн .

. "Ашан": белый пшеничный нарезанный хлеб "Формула вкуса" (350 г) продается по прежней цене -14,50 грн.

Фото: цены (среди самых низких) на продукты в супермаркетах по состоянию на 16 июня (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Популярная крупа демонстрирует стабильность. Цены за килограммовую упаковку ядрицы во всех супермаркетах соответствуют показателям 15 июня.

"Сильпо": минимальная цена на крупу ядрицу "Ситый двор" составляет 36,99 грн/кг.

АТБ: стоимость гречки от ТМ "Разумный выбор" удерживается на уровне 65,90 грн/кг.

Novus: крупа ТМ "Marka Promo" стоит 65,99 грн/кг.

"Ашан": фирменная быстрорастворимая ядрица Auchan продается по цене 69,90 грн/кг.

Яйца

Мониторинг цен на куриные яйца категории С1 (за десяток) показал заметное снижение стоимости в двух крупных сетях по сравнению с понедельником.

"Ашан": удерживает самую низкую ценовую планку - 2,70 грн за штуку, соответственно десяток обойдется в 27,00 грн (без изменений).

(без изменений). АТБ: зафиксировано снижение цены - фасованные яйца 1-й категории от ТМ "Своя линия" стоят 50,90 грн за десяток (в понедельник продукция ТМ "Квочка" продавалась по 53,50 грн).

за десяток (в понедельник продукция ТМ "Квочка" продавалась по 53,50 грн). "Сильпо": цена на яйца ТМ "Пашот" снизилась до 52,49 грн за 10 штук (накануне стоимость составляла 54,06 грн).

за 10 штук (накануне стоимость составляла 54,06 грн). Novus: продукция ТМ "Marka Promo" продается по неизменной цене -55,49 грн за десяток.

Молоко

В категории пастеризованного и ультрапастеризованного молока жирностью 2,5-2,6% ценовые предложения по сравнению с 15 июня не изменились.

АТБ: пачка пастеризованного молока "Ежедневный сбор" (450 г, 2,5%) стоит 21,30 грн.

"Сильпо": пастеризованное молоко "Повна Чаша" (450 г, 2,6%) продается по цене 21,49 грн.

"Ашан": фирменное молоко Auchan (400 г, 2,6%) стоит 21,90 грн.

Novus: ультрапастеризованное молоко "Наше Молоко" (500 г, 2,5%) предлагается по цене 34,49 грн.

Подсолнечное масло

В сегменте рафинированного подсолнечного масла объемом 0,5 л (500 мл) 16 июня зафиксирована разнонаправленная динамика цен.