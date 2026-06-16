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Яйца дешевеют, а масло дорожает: новые цены в супермаркетах на 16 июня

16:42 16.06.2026 Вт
3 мин
Десяток яиц можно найти в супермаркетах по 27 гривен
aimg Мария Кучерявец
Яйца дешевеют, а масло дорожает: новые цены в супермаркетах на 16 июня Фото: на полках супермаркетов появились более доступные по цене продукты (инфографика РБК-Украина)
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В то время как стоимость гречки и молока остается стабильной, цены на куриные яйца в некоторых супермаркетах заметно снизились, а в сегменте подсолнечного масла наблюдались точечные колебания.

Сколько стоят самые популярные продукты во вторник, 16 июня, и где можно сэкономить - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Гречка и молоко: демонстрируют абсолютную стабильность цен во всех четырех мониторинговых сетях.
  • Яйца: существенно подешевели в АТБ и "Сильпо", зато в "Ашане" и Novus стоимость осталась на уровне предыдущего дня.
  • Подсолнечное масло: заметно подешевело в сети Novus (минус почти 2,50 грн), но в "Ашане" зафиксировано минимальное возвращение цены к пятничному уровню.
  • Хлеб: в основном удерживает позиции, однако в "Сильпо" произошло изменение ассортимента в сторону более дешевой социальной позиции.

Хлеб

В сегменте хлебобулочных изделий ситуация с самыми низкими ценниками претерпела изменения в сети "Сильпо" из-за появления другой бюджетной позиции. В других супермаркетах стоимость зафиксирована на уровне понедельника.

  • "Сильпо": вместо бездрожжевого хлеба "Монолит" (400 г) за 30,44 грн появился упакованный хлеб Agrola "Народный" весом 650 г по цене 12,49 грн.
  • АТБ: нежный тостовый хлеб "Кристинополь" (300 г) стоит без изменений - 23,90 грн.
  • Novus: нарезанный хлеб "Украинский" (половина, 400 г) от ТМ "Marka Promo" сохраняет ценник 25,87 грн.
  • "Ашан": белый пшеничный нарезанный хлеб "Формула вкуса" (350 г) продается по прежней цене -14,50 грн.

Яйца дешевеют, а масло дорожает: новые цены в супермаркетах на 16 июня

Фото: цены (среди самых низких) на продукты в супермаркетах по состоянию на 16 июня (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Популярная крупа демонстрирует стабильность. Цены за килограммовую упаковку ядрицы во всех супермаркетах соответствуют показателям 15 июня.

  • "Сильпо": минимальная цена на крупу ядрицу "Ситый двор" составляет 36,99 грн/кг.
  • АТБ: стоимость гречки от ТМ "Разумный выбор" удерживается на уровне 65,90 грн/кг.
  • Novus: крупа ТМ "Marka Promo" стоит 65,99 грн/кг.
  • "Ашан": фирменная быстрорастворимая ядрица Auchan продается по цене 69,90 грн/кг.
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Яйца

Мониторинг цен на куриные яйца категории С1 (за десяток) показал заметное снижение стоимости в двух крупных сетях по сравнению с понедельником.

  • "Ашан": удерживает самую низкую ценовую планку - 2,70 грн за штуку, соответственно десяток обойдется в 27,00 грн (без изменений).
  • АТБ: зафиксировано снижение цены - фасованные яйца 1-й категории от ТМ "Своя линия" стоят 50,90 грн за десяток (в понедельник продукция ТМ "Квочка" продавалась по 53,50 грн).
  • "Сильпо": цена на яйца ТМ "Пашот" снизилась до 52,49 грн за 10 штук (накануне стоимость составляла 54,06 грн).
  • Novus: продукция ТМ "Marka Promo" продается по неизменной цене -55,49 грн за десяток.

Молоко

В категории пастеризованного и ультрапастеризованного молока жирностью 2,5-2,6% ценовые предложения по сравнению с 15 июня не изменились.

  • АТБ: пачка пастеризованного молока "Ежедневный сбор" (450 г, 2,5%) стоит 21,30 грн.
  • "Сильпо": пастеризованное молоко "Повна Чаша" (450 г, 2,6%) продается по цене 21,49 грн.
  • "Ашан": фирменное молоко Auchan (400 г, 2,6%) стоит 21,90 грн.
  • Novus: ультрапастеризованное молоко "Наше Молоко" (500 г, 2,5%) предлагается по цене 34,49 грн.

Подсолнечное масло

В сегменте рафинированного подсолнечного масла объемом 0,5 л (500 мл) 16 июня зафиксирована разнонаправленная динамика цен.

  • "Ашан": собственная марка Auchan вернулась к цене 48,00 грн (в понедельник позиция стоила 47,80 грн).
  • АТБ: масло "Своя линия" демонстрирует стабильность - 53,13 грн.
  • "Сильпо": продукция ТМ "Премия" продается по неизменной цене - 53,99 грн.
  • Novus: зафиксировано существенное снижение стоимости - масло "Олейна Пресова" подешевело до 62,99 грн (накануне его стоимость составляла 65,41 грн).

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