YouTube выпустил обновление, которое перевернет способ просмотра видео

Четверг 11 сентября 2025 14:20
YouTube выпустил обновление, которое перевернет способ просмотра видео Ролики теперь можно слушать на родном языке без субтитров (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В ближайшее время пользователи YouTube смогут смотреть ролики со всего мира без необходимости читать субтитры. Платформа официально запускает функцию многоязычной озвучки для авторов контента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Детали обновления

Новый инструмент позволяет блогерам дублировать свои видео на другие языки. Технология использует искусственный интеллект Google Gemini, который способен воспроизводить тон голоса и эмоции, напоминая функцию Voice Translate в Pixel 10.

Функция была впервые протестирована в 2023 году в рамках пилотного проекта и была доступна ограниченному числу создателей, включая MrBeast, Марка Робера и шеф-повара Джейми Оливера. Теперь, спустя два года, YouTube расширяет ее для всех авторов в течение ближайших недель.

По данным компании, ролики с многоязычными дорожками получают свыше 25% просмотров именно на альтернативных языках. В частности, канал Джейми Оливера увеличил аудиторию в три раза после запуска функции.

Для зрителей это означает больше разнообразного контента без необходимости следить за субтитрами - достаточно будет выбрать нужный язык и слушать перевод.

