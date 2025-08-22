Как убрать лишние функции в YouTube и сделать просмотр видео удобнее

YouTube уже не тот: сервис активно продвигает Shorts, снижает качество видео по умолчанию и перегружает рекламой. Но часть этих проблем можно устранить с помощью настроек и сторонних инструментов.

YouTube Premium

Основное неудобство платформы - большое количество рекламы. Избавиться от нее проще всего через подписку YouTube Premium. Она стоит около 14 долларов в месяц и помимо блокировки рекламы дает возможность скачивать видео в высоком качестве.

Для тех, кто хочет сэкономить, существует облегченный тариф Premium Lite за 8 долларов в месяц - он убирает большую часть рекламных вставок.

Настройки конфиденциальности

YouTube активно собирает данные о пользователях, но это можно ограничить. В приложении доступны функции приостановки истории просмотров и поиска, а также отключение персонализации рекламы.

Для этого нужно открыть меню профиля, затем "Настройки", далее "Управление историей" и отключить сохранение активности. Там же можно очистить накопленные данные. В разделе "Центр управление рекламой" легко отключить персонализированную рекламу.

Качество видео

По умолчанию YouTube часто запускает видео в пониженном качестве. Чтобы это исправить: "Настройки", "Предпочтения качества видео" и выберите режим "Высокое качество изображения" для воспроизведения по Wi-Fi. Тогда ролики будут открываться в высокой четкости.

Воспроизведение без лишних элементов

Многим не нравится автозапуск роликов и всплывающие подсказки. Отключить их можно в разделе "Настройки", "Воспроизведение". Там рекомендуется убрать галочки с пунктов "Автоматическое воспроизведение следующего видео", "Показывать подсказки в видео" и "Воспроизведение в лентах".

Уведомления

YouTube может засыпать уведомлениями о новых роликах и трансляциях. Управлять ими можно через "Настройки", "Уведомления", убрав все лишнее. Либо - глобально, через системные настройки смартфона.

Приватность подписок

Лучше скрыть список ваших подписок от посторонних. Для этого нужно авторизоваться через браузер, зайти в "Настройки", "Конфиденциальность" и активировать опцию "Сохранять все мои подписки конфиденциальными".

Расширения и сторонние приложения

Существует расширение Untrap, позволяющее убрать ненужные элементы с YouTube - Shorts, рекомендации, чат трансляций и многое другое. Оно работает во всех популярных браузерах и дает около 300 опций для кастомизации интерфейса.

Тем, кто устал от алгоритмов YouTube, подойдут сторонние клиенты - например, Play, Unwatched for YouTube или NewPipe. Они позволяют смотреть видео без бесконечных рекомендаций и сохранить контроль над тем, что действительно хочется видеть.

Даже без радикальных мер можно заметно улучшить опыт использования YouTube. Достаточно немного изменить настройки, а при желании - дополнить их сторонними инструментами.