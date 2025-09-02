YouTube готовит важные изменения на платформе: как это отразится на пользователях

YouTube усиливает контроль над использованием семейной подписки Premium. Ранее компания разрешала добавлять в план до пяти членов семьи за 23 доллара в месяц, включая доступ к YouTube Music. Однако одно из ключевых условий - все участники должны проживать в одном доме с владельцем подписки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Police .

Что известно

Хотя это правило действует с 2023 года, на практике YouTube почти не следил за его выполнением. Теперь ситуация меняется. Пользователи сообщают о первых случаях, когда компания начала приостанавливать доступ тем, кто не проживает с владельцем семейной подписки.

Некоторые аккаунты уже получили уведомления с заголовком "Ваша семейная подписка YouTube Premium будет приостановлена". В письме говорится, что у пользователя есть 14 дней, чтобы подтвердить проживание по одному адресу с владельцем подписки. В противном случае доступ к Premium-функциям будет заблокирован, а сам аккаунт останется в группе только в "бесплатном" режиме с рекламой.

YouTube использует систему "электронной проверки" раз в 30 дней, чтобы убедиться, что все участники плана находятся по одному адресу. Ранее за ее несоблюдение последствий не было, теперь же подписку могут ограничить.

Пока что ужесточение правил носит выборочный характер. На Reddit пользователи сообщают о единичных случаях блокировки еще с весны, однако подтвержденные истории с приостановкой подписки начали появляться только сейчас.

В Google также добавили возможность связаться со службой поддержки, чтобы подтвердить право на участие в семейном плане.

Пользователи начали получать письма с уведомлением о приостановке YouTube Premium (фото: Android Police)