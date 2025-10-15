YouTube представил крупное обновление интерфейса: подробности

YouTube представил серию визуальных и функциональных обновлений, которые затронут веб-версию, мобильное приложение и ТВ-приложение платформы. Цель изменений - сделать интерфейс более интуитивным и "погружающим", а взаимодействие с контентом - удобнее и современнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Новый дизайн видеоплеера

Главный апдейт- переработанный видеоплеер. Он стал "чище и более захватывающим" благодаря обновленным элементам управления и новым иконкам. По словам разработчиков, обновления позволят сократить количество визуальных отвлекающих деталей, чтобы пользователи могли сосредоточиться на самом видео.

Улучшенные элементы управления

Компания также обновила функцию "Поиск", которая позволяет перематывать видео двойным касанием экрана. Теперь она выглядит "современнее и менее навязчиво". Кроме того, навигация между вкладками в мобильном приложении стала более плавной и естественной.

Новый дизайн интерфейса (фото: YouTube)

Новые способы взаимодействия

YouTube уделил внимание и пользовательскому опыту. Среди ключевых изменений:

Анимации лайков

Для отдельных видео появятся уникальные анимации кнопки "Нравится" - например, музыкальная нота при лайке музыкального клипа.

Обновленное добавление видео

Процесс сохранения роликов в "Посмотреть позже" или плейлисты стал более визуальным и удобным.

Комментарии с ветками

Комментарии теперь отображаются в древовидном формате, как на Reddit, что упрощает чтение и обсуждения. Эта функция уже работает на Android и iOS, а теперь появится и на других платформах.

Когда появятся изменения

По данным YouTube, глобальное развертывание обновлений начнется уже на этой неделе, и постепенно новый дизайн и функции станут доступны всем пользователям по всему миру.