ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

YouTube представил крупное обновление интерфейса: подробности

Среда 15 октября 2025 13:45
UA EN RU
YouTube представил крупное обновление интерфейса: подробности YouTube обновил интерфейс и управление видео (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

YouTube представил серию визуальных и функциональных обновлений, которые затронут веб-версию, мобильное приложение и ТВ-приложение платформы. Цель изменений - сделать интерфейс более интуитивным и "погружающим", а взаимодействие с контентом - удобнее и современнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Новый дизайн видеоплеера

Главный апдейт- переработанный видеоплеер. Он стал "чище и более захватывающим" благодаря обновленным элементам управления и новым иконкам. По словам разработчиков, обновления позволят сократить количество визуальных отвлекающих деталей, чтобы пользователи могли сосредоточиться на самом видео.

Улучшенные элементы управления

Компания также обновила функцию "Поиск", которая позволяет перематывать видео двойным касанием экрана. Теперь она выглядит "современнее и менее навязчиво". Кроме того, навигация между вкладками в мобильном приложении стала более плавной и естественной.

YouTube представил крупное обновление интерфейса: подробностиНовый дизайн интерфейса (фото: YouTube)

Новые способы взаимодействия

YouTube уделил внимание и пользовательскому опыту. Среди ключевых изменений:

Анимации лайков

Для отдельных видео появятся уникальные анимации кнопки "Нравится" - например, музыкальная нота при лайке музыкального клипа.

Обновленное добавление видео

Процесс сохранения роликов в "Посмотреть позже" или плейлисты стал более визуальным и удобным.

Комментарии с ветками

Комментарии теперь отображаются в древовидном формате, как на Reddit, что упрощает чтение и обсуждения. Эта функция уже работает на Android и iOS, а теперь появится и на других платформах.

Когда появятся изменения

По данным YouTube, глобальное развертывание обновлений начнется уже на этой неделе, и постепенно новый дизайн и функции станут доступны всем пользователям по всему миру.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
YouTube Приложение
Новости
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит