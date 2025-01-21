Зависимость от TikTok и Reels: как короткие видео влияют на мозг

Зависимость от коротких видео в соцсетях, таких как TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts, становится все более актуальной проблемой. Постоянный просмотр контента вызывает не только снижение концентрации и нарушение сна, но и серьезно влияет на структуру мозга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sciencedirect .

Ученые провели исследование, которое показало, что чрезмерное потребление коротких видео на платформах, приводит к развитию зависимости.

Эта зависимость, также известная как SVA (Short Video Addiction), охватывает неконтролируемое и чрезмерное потребление персонализированного видеоконтента, что в конечном итоге приводит к негативным последствиям для психического и физического здоровья.

Недавнее исследование, проведенное с участием 112 студентов колледжа, раскрывает новые данные о том, как регулярное использование этих платформ влияет на мозг и психику человека. Участники были подвергнуты ежедневному просмотру коротких видеороликов в течение двух месяцев, во время которых ученые зафиксировали значительные изменения в их нейробиологических структурах и поведении.

Функциональные изменения в мозге

Одним из самых заметных результатов стало снижение объема серого вещества (GMV) в орбитофронтальной коре (OFC) на 2,3% за два месяца, что свидетельствует о потенциальных нарушениях в сфере принятия решений и эмоциональной регуляции.

Также у участников наблюдались изменения в активности мозга: повышенная спонтанная активность, что связано с нарушениями когнитивных функций.

Кроме того, наблюдалось ухудшение качества сна у 30% участников, а у половины из них возникла бессонница. У студентов заметно снизилась способность к концентрации: вместо ожидаемых 2,5 минут они могли сосредоточиться лишь на 47 секунд.

Исследование также выявило генетическую предрасположенность к зависимости от коротких видео. Ученые идентифицировали более 500 генов, которые связаны с изменениями в мозге, происходящими во время SVA. Эти гены играют ключевую роль в нейронных связях, что необходимо для нормальной работы мозга.

Психологические последствия

В дополнение к нейробиологическим последствиям, зависимость от коротких видео связана с повышенной диспозиционной завистью, что увеличивает восприимчивость к социальному сравнению и негативным эмоциям. Люди с высокой завистью чаще страдают от тревожности и других психических расстройств, что может привести к усилению симптомов SVA.