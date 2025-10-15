YouTube представив велике оновлення інтерфейсу: подробиці

YouTube представив серію візуальних і функціональних оновлень, які торкнуться веб-версії, мобільного застосунку і ТВ-додатку платформи. Мета змін - зробити інтерфейс більш інтуїтивним і "занурювальним", а взаємодію з контентом - зручнішою і сучаснішою.

Новий дизайн відеоплеєра

Головний апдейт - перероблений відеоплеєр. Він став "чистішим і більш захопливим" завдяки оновленим елементам управління і новим іконкам. За словами розробників, оновлення дадуть змогу скоротити кількість візуальних відволікаючих деталей, щоб користувачі могли зосередитися на самому відео.

Покращені елементи управління

Компанія також оновила функцію "Пошук", яка дає змогу перемотувати відео подвійним дотиком екрана. Тепер вона має "сучасніший і менш нав'язливий вигляд". Крім того, навігація між вкладками в мобільному додатку стала більш плавною і природною.

Нові способи взаємодії

YouTube приділив увагу і користувацькому досвіду. Серед ключових змін:

Анімації лайків

Для окремих відео з'являться унікальні анімації кнопки "Подобається" - наприклад, музична нота при лайку музичного кліпу.

Оновлене додавання відео

Процес збереження роликів у "Подивитися пізніше" або плейлисти став більш візуальним і зручним.

Коментарі з гілками

Коментарі тепер відображаються в деревоподібному форматі, як на Reddit, що спрощує читання та обговорення. Ця функція вже працює на Android і iOS, а тепер з'явиться і на інших платформах.

Коли з'являться зміни

За даними YouTube, глобальне розгортання оновлень почнеться вже цього тижня, і поступово новий дизайн і функції стануть доступні всім користувачам по всьому світу.