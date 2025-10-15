ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

YouTube представив велике оновлення інтерфейсу: подробиці

Середа 15 жовтня 2025 13:45
UA EN RU
YouTube представив велике оновлення інтерфейсу: подробиці YouTube оновив інтерфейс і управління відео (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

YouTube представив серію візуальних і функціональних оновлень, які торкнуться веб-версії, мобільного застосунку і ТВ-додатку платформи. Мета змін - зробити інтерфейс більш інтуїтивним і "занурювальним", а взаємодію з контентом - зручнішою і сучаснішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Новий дизайн відеоплеєра

Головний апдейт - перероблений відеоплеєр. Він став "чистішим і більш захопливим" завдяки оновленим елементам управління і новим іконкам. За словами розробників, оновлення дадуть змогу скоротити кількість візуальних відволікаючих деталей, щоб користувачі могли зосередитися на самому відео.

Покращені елементи управління

Компанія також оновила функцію "Пошук", яка дає змогу перемотувати відео подвійним дотиком екрана. Тепер вона має "сучасніший і менш нав'язливий вигляд". Крім того, навігація між вкладками в мобільному додатку стала більш плавною і природною.

YouTube представив велике оновлення інтерфейсу: подробиціНовий дизайн інтерфейсу (фото: YouTube)

Нові способи взаємодії

YouTube приділив увагу і користувацькому досвіду. Серед ключових змін:

Анімації лайків

Для окремих відео з'являться унікальні анімації кнопки "Подобається" - наприклад, музична нота при лайку музичного кліпу.

Оновлене додавання відео

Процес збереження роликів у "Подивитися пізніше" або плейлисти став більш візуальним і зручним.

Коментарі з гілками

Коментарі тепер відображаються в деревоподібному форматі, як на Reddit, що спрощує читання та обговорення. Ця функція вже працює на Android і iOS, а тепер з'явиться і на інших платформах.

Коли з'являться зміни

За даними YouTube, глобальне розгортання оновлень почнеться вже цього тижня, і поступово новий дизайн і функції стануть доступні всім користувачам по всьому світу.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
YouTube Додаток
Новини
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить