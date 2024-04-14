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Иордания объявила ЧС и готова сбивать иранские дроны в своем небе, - Sky News

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Иордания объявила чрезвычайное положение после того, как Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Ранее Иордания объявила, что закрывает свое воздушное пространство из-за угрозы нападения на Иран.

Два региональных источника сообщили телеканалу, что противовоздушная оборона Иордании готова перехватить любой иранский беспилотник или самолет, который войдет в воздушное пространство страны.

Обновлено в 01:05: Правительство Иордании опровергло сообщение об объявлении чрезвычайного положения в стране, но подтвердило закрытие воздушного пространства.

Иран атакует Израиль с воздуха

Ранее сегодня, 13 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военный кабинет на фоне опасности удара со стороны Ирана. В то же время, соседняя Иордания закрыла свое небо для авиации.

Около 23.00 по Киеву израильские СМИ сообщили, что Иран запустил ударные беспилотники в направлении территории Израиля.

Нетаньяху в видеообращении к гражданам государства заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

С чего началось

В начале апреля по столице Сирии был нанесен ракетный удар, в результате которого было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два высокопоставленных генерала.

Иран обвинил в нападении Израиль и пообещал "жестокий" ответ. Западные СМИ писали, что удар Ирана может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, США фиксируются перемещением оружия на территории Ирана.

Подробнее о причинах конфликта – читайте вматериале РБК-Украина.

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ИзраильИранИордания