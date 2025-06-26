Лучший завтрак, который полезен для сердца и снижает холестерин

Завтрак играет важную роль в контроле уровня холестерина. Продукты, богатые растворимой клетчаткой, растительными белками и полезными жирами, помогают снижать "плохой" холестерин и поддерживать здоровье сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Почему полезно есть киноа на завтрак

Любимый завтрак, который диетологи рекомендуют людям с высоким уровнем холестерина - это киноа, ведь это цельное зерно, которое можно приготовить за 15 минут.

Киноа достаточно универсальное, поскольку его можно использовать для приготовления пикантного завтрака с яйцами, беконом или более сладкого блюда, например, с корицей.

В общем, это зерно известно как полноценный белок, поскольку оно содержит все девять незаменимых аминокислот, а также богато сложными углеводами, такими как клетчатка, которая необходима для контроля уровня холестерина.

Рецепт боула с киноа, яблоками и корицей

Ингредиенты (на 2 порции):

киноа - 1/2 стакана (сухая)

вода или растительное молоко - 1 стакан

яблоки - 1-2 шт.

мед или кленовый сироп - 1-2 ч.л

корица - 1/2 ч.л

грецкие орехи или миндаль - горсть (по желанию)

изюм или клюква - 1-2 ст.л

семена чиа или льна - 1 ч.л

щепотка соли

Промойте киноа и отварите в воде или молоке со щепоткой соли до готовности (примерно 15 минут). Оставьте на несколько минут под крышкой, чтобы набухло.

Нарежьте яблоки кубиками или ломтиками. Можно тушить на сухой сковороде с каплей воды, корицей и медом 3-5 минут - или добавить сырыми.

В миске соедините горячую киноа, яблоки, корицу, изюм, орехи и другие добавки. Полейте медом или сиропом. Подавайте теплым или охлажденным, можно добавить ложку йогурта или растительного йогурта сверху.

Рецепт боула с киноа и корицей (фото:eatingwell.com)

Польза блюда для организма

Обогащен растительным белком

Белок является обязательным компонентом любого здорового приема пищи, особенно на завтрак. Этот рецепт предлагает 12 г белка на порцию из киноа, миндального масла и нарезанного миндаля.

Замена источников животного белка на белки из орехов, цельного зерна, семян и бобовых по крайней мере раз в неделю может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и преждевременную смерть.

Много клетчатки

Пищевые волокна полезны для всех, поскольку они помогают снизить уровень холестерина ЛПНП. Мужчинам следует потреблять от 31 до 34 г клетчатки ежедневно, а женщинам - от 25 до 28 г.

Полезные для сердца жиры

Известно, что насыщенные жиры повышают риск высокого уровня холестерина. Рецепт завтрака из киноа содержит полезные для сердца мононенасыщенные жиры из миндаля.