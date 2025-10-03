"Их судьба - жить рядом с Россией". Орбан оскандалился новым заявлением об Украине

Орбан сказал, что для принятия новой страны в Евросоюз все 27 государств-членов должны быть согласны. И венграм якобы "не нужно заботиться о том, что скажут остальные 26 стран".

"Венгры не хотят быть в Европейском союзе вместе с украинцами. Я глубоко согласен с этим, потому что если ты находишься в союзной системе с кем-то, ты разделяешь его судьбу", - добавил венгерский премьер.

Он цинично заявил, что судьба венгров "намного легче, чем у украинцев", и поэтому незачем "надевать на себя чужую тяжесть и страдания".

"Мы жалеем их, сочувствуем, они героически сражаются - давайте поддержим их, но мы не хотим общей судьбы с ними. Их судьба - жить рядом с Россией и постоянно находиться в состоянии конфликта с россиянами, мы не можем это изменить. И это не помощь, если мы возьмем на себя все то, из-за чего они страдают", - добавил глава венгерского правительства.

Орбан считает, что с Украиной нужно заключить стратегическое соглашение, наподобие тех, которые есть у Евросоюза с Британией и Турцией.