Главная » Новости » Политика

"Их судьба - жить рядом с Россией". Орбан оскандалился новым заявлением об Украине

Будапешт, Пятница 03 октября 2025 16:16
"Их судьба - жить рядом с Россией". Орбан оскандалился новым заявлением об Украине Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия якобы не хочет находиться в одном союзе с Украиной. Будапешт опасается, что в ином случае он "разделит украинскую судьбу".

Как передает РБК-Украина, об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth.

Орбан сказал, что для принятия новой страны в Евросоюз все 27 государств-членов должны быть согласны. И венграм якобы "не нужно заботиться о том, что скажут остальные 26 стран".

"Венгры не хотят быть в Европейском союзе вместе с украинцами. Я глубоко согласен с этим, потому что если ты находишься в союзной системе с кем-то, ты разделяешь его судьбу", - добавил венгерский премьер.

Он цинично заявил, что судьба венгров "намного легче, чем у украинцев", и поэтому незачем "надевать на себя чужую тяжесть и страдания".

"Мы жалеем их, сочувствуем, они героически сражаются - давайте поддержим их, но мы не хотим общей судьбы с ними. Их судьба - жить рядом с Россией и постоянно находиться в состоянии конфликта с россиянами, мы не можем это изменить. И это не помощь, если мы возьмем на себя все то, из-за чего они страдают", - добавил глава венгерского правительства.

Орбан считает, что с Украиной нужно заключить стратегическое соглашение, наподобие тех, которые есть у Евросоюза с Британией и Турцией.

Орбан против Украины в ЕС

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно выступал против вступления Украины в Евросоюз. Также Будапешт сейчас блокирует начало переговоров о вступлении Украины в блок.

Только вчера, 2 октября, он пожаловался, что в случае членства Украины в ЕС в блок якобы войдет война.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вступление Украины в ЕС никто блокировать не может.

