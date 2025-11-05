"Их заставили воевать": семьи индийцев, пропавших в Украине, вышли на протест в Дели
Семьи индийцев, которых обманом завербовали и отправили воевать за Россию на фронт против Украины, собрались в Дели. Они требуют вернуть своих родных домой и наказать организаторов вербовки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Firstpost.
В Дели на площади Джантар Мантар собрались десятки семей из разных штатов Индии - Харьяны, Теланганы и других регионов. Они умоляют правительство вернуть их сыновей, братьев и мужей, которых обманом заставили воевать на стороне России в ее войне против Украины.
По свидетельствам родственников, молодых мужчин вербовали через агентов, которые обещали легальную работу охранников или работников складов с высокой зарплатой и проживанием. Но вместо этого их под давлением заставили подписать контракты на русском языке и отправили на передовую с минимальной подготовкой.
История Сону Кумара
Сону Кумар из Хисару, штат Харьяна, прибыл в Россию по студенческой визе. Агенты пообещали ему безопасную работу, поэтому он остался.
Последнее сообщение Сону родные получили 3 сентября: "Меня отправляют на передовую. Скоро заберут телефон".
Через две недели семье пришла телеграмма от российских властей - Сону погиб. Его тело вернули домой в сожженном состоянии. Вместе с останками прислали российскую военную форму и флаг.
Родные спрашивают: "Он не был солдатом. Почему его отправили на войну?"
Судьба Амана Пунии
Еще один житель Хисару, 23-летний Аман Пуния, также был завербован.
Последний раз он вышел на связь 15 октября: "Меня отправляют на фронт. Я в серьезной опасности".
После 15 дней минимальной подготовки его бросили в зону боевых действий. Семья получила фото, где Аман ранен. Сейчас он считается пропавшим без вести.
Его брат сказал: "Мы просто хотим справедливости. Наши ребята поехали работать, а не умирать в чужой войне".
История Мохаммеда Ахмеда
37-летний Мохаммед Ахмед из Хайдарабада уехал в Россию после обещаний работы в строительстве. Но вместо этого его вывезли в отдаленный тренировочный лагерь и выдали оружие.
Он пытался сбежать, выпрыгнув из военной машины, и сломал ногу. Но даже после этого его заставили воевать.
Его племянница плачет: "Он кормилец семьи. Его жена не выдерживает стресса. Мы просто хотим, чтобы он вернулся живым".
Индия обратилась к России
Индийский МИД заявил, что требует от Москвы прекратить вербовку индийцев в российскую армию.
Премьер-министр Нарендра Моди поднимал этот вопрос лично в переговорах с Владимиром Путиным. Однако конкретных гарантий по возвращению мужчин пока нет.
Сейчас сотни семей в Индии остаются в неизвестности. Их родственники погибли, пропали без вести, или находятся на фронте под принуждением.
Протестующие призывают правительство и международные организации: "Верните наших мужчин домой".
Напомним, что Россия до сих пор может воевать только благодаря поддержке со стороны союзных диктаторских и автократических режимов. Например, КНДР передала россиянам более 12 млн артиллерийских снарядов. Также КНДР поставляет артиллерию, РСЗО и другое военное снаряжение.
А еще украинская разведка обнародовала новое доказательство военных преступлений международных наемников в составе российской армии. В перехваченном разговоре командир колумбийских наемников, воюющих на стороне РФ, отдает приказ расстреливать мирных украинцев - даже женщин и детей.