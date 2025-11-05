"Їх змусили воювати": сім’ї індійців, зниклих в Україні, вийшли на протест у Делі

Сім’ї індійців, яких обманом завербували та відправили воювати за Росію на фронт проти України, зібралися в Делі. Вони вимагають повернути своїх рідних додому та покарати організаторів вербування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Firstpost.

У Делі на площі Джантар Мантар зібралися десятки родин з різних штатів Індії - Хар’яни, Телангани та інших регіонів. Вони благають уряд повернути їхніх синів, братів і чоловіків, яких обманом змусили воювати на боці Росії в її війні проти України.

За свідченнями родичів, молодих чоловіків вербували через агентів, що обіцяли легальну роботу охоронців або працівників складів із високою зарплатою та проживанням. Та замість цього їх під тиском змусили підписати контракти російською мовою й відправили на передову з мінімальною підготовкою.

Історія Сону Кумара

Сону Кумар із Хісару, штат Хар’яна, прибув до Росії за студентською візою. Агенти пообіцяли йому безпечну роботу, тому він залишився.

Останнє повідомлення Сону рідні отримали 3 вересня: "Мене відправляють на передову. Скоро заберуть телефон".

Через два тижні сім’ї прийшла телеграма від російської влади - Сону загинув. Його тіло повернули додому у спаленому стані. Разом із останками надіслали російську військову форму і прапор.

Рідні запитують: "Він не був солдатом. Чому його відправили на війну?"

Доля Амана Пунії

Ще один житель Хісару, 23-річний Аман Пунія, також був завербований.

Останній раз він вийшов на зв’язок 15 жовтня: "Мене відправляють на фронт. Я у серйозній небезпеці".

Після 15 днів мінімальної підготовки його кинули в зону бойових дій. Родина отримала фото, де Аман поранений. Зараз він вважається зниклим безвісти.

Його брат сказав: "Ми просто хочемо справедливості. Наші хлопці поїхали працювати, а не вмирати в чужій війні".

Історія Мохаммеда Ахмеда

37-річний Мохаммед Ахмед із Хайдарабаду поїхав у Росію після обіцянок роботи в будівництві. Але замість цього його вивезли у віддалений тренувальний табір і видали зброю.

Він намагався втекти, вистрибнувши з військової машини, і зламав ногу. Та навіть після цього його примусили воювати.

Його племінниця плаче: "Він годувальник родини. Його дружина не витримує стресу. Ми просто хочемо, щоб він повернувся живим".

Індія звернулася до Росії

Індійське МЗС заявило, що вимагає від Москви припинити вербування індійців у російську армію.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді порушував це питання особисто в переговорах із Володимиром Путіним. Однак конкретних гарантій щодо повернення чоловіків поки що немає.

Наразі сотні сімей в Індії залишаються в невідомості. Їхні родичі загинули, зникли безвісти, або перебувають на фронті під примусом.

Протестувальники закликають уряд і міжнародні організації: "Поверніть наших чоловіків додому".