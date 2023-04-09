Все идет по плану? В Белгородской области РФ появились памятки на случай эвакуации

В приграничных селах Белгородской области РФ повсеместно вывесели инструкции на случай эвакуации. Местных жителей просят оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик и убыть в безопасный район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.
Согласно памятке, при получении сигнала об эвакуации жители сел должны оповестить родственников, собрать "тревожный чемоданчик", отключить электроприборы, воду и газ дома и прибыть на эвакуационный пункт для дальнейшего отъезда в безопасный район.
Также в памятке описано, что нужно положить в "тревожный чемоданчик". По всем возникающим вопросам предлагается звонить по номеру 112.
При этом в Telegram-канале не уточняют, кто именно расклеивает рекомендации.
Как сообщалось, буквально 9 апреля в Белгородской области заявили о том, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа якобы попало под обстрел.
Напомним, недавно в Белгородской области заявили о якобы сбитии беспилотника, обломки которого упали на территорию жилого дома.
Добавим, перед этим в российской Белгородской области местные власти заявили о работе ПВО, а также о якобы сбитии нескольких ракет.
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