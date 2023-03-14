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Над Белгородской областью сработала ПВО, есть разрушения

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Вторник 14 марта 2023 12:07
Над Белгородской областью сработала ПВО, есть разрушения Фото: над Белгородской областью сработала ПВО, есть разрушения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгородской области заявили о работе ПВО, якобы сбившей БПЛА. Осколки беспилотника упали на территории жилого дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет", - пишет Гладков.

По словам губернатора, осколки БПЛА упали на крышу гаража частного домовладения.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в России в это время также заявили о якобы сбитии украинского беспилотника над Брянской областью. Утверждают, что дрон пытался атаковать химический завод.

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