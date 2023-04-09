Все йде за планом? У Бєлгородській області РФ з'явилися пам'ятки на випадок евакуації

Згідно з пам'яткою, при отриманні сигналу про евакуацію мешканці сіл мають сповістити родичів, зібрати "тривожну валізку", відключити електроприлади, воду та газ вдома та прибути на евакуаційний пункт для подальшого від'їзду до безпечного району.

Також у пам'ятці описано, що потрібно покласти в "тривожну валізку". З усіх питань пропонується дзвонити за номером 112.

При цьому в Telegram-каналі не уточнюють, хто саме розклеює рекомендації.

Як повідомлялось, буквально 9 квітня у Бєлгородській області заявили про те, що село Вознесенівка Шебекинського міського округу нібито потрапило під обстріл.

Нагадаємо, нещодавно в Бєлгородській області заявили про нібито збиття безпілотника, уламки якого впали на територію житлового будинку.

Додамо, перед цим у російській Бєлгородській області місцева влада заявила про роботу ППО, а також про нібито збиття кількох ракет.