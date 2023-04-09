UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Все йде за планом? У Бєлгородській області РФ з'явилися пам'ятки на випадок евакуації

Фото: у Бєлгородській області РФ з'явилися пам'ятки на випадок евакуації (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У прикордонних селах Бєлгородської області РФ повсюдно вивісили інструкції у разі евакуації. Місцевих жителів просять сповістити родичів, взяти тривожну валізку і виїхати в безпечний район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

Згідно з пам'яткою, при отриманні сигналу про евакуацію мешканці сіл мають сповістити родичів, зібрати "тривожну валізку", відключити електроприлади, воду та газ вдома та прибути на евакуаційний пункт для подальшого від'їзду до безпечного району.

Також у пам'ятці описано, що потрібно покласти в "тривожну валізку". З усіх питань пропонується дзвонити за номером 112.

При цьому в Telegram-каналі не уточнюють, хто саме розклеює рекомендації.

Як повідомлялось, буквально 9 квітня у Бєлгородській області заявили про те, що село Вознесенівка Шебекинського міського округу нібито потрапило під обстріл.

Нагадаємо, нещодавно в Бєлгородській області заявили про нібито збиття безпілотника, уламки якого впали на територію житлового будинку.

Додамо, перед цим у російській Бєлгородській області місцева влада заявила про роботу ППО, а також про нібито збиття кількох ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціяевакуація