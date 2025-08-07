ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Идет диалог". В НБУ заинтриговали заявлением о работе Revolut в Украине

Украина, Четверг 07 августа 2025 11:24
UA EN RU
"Идет диалог". В НБУ заинтриговали заявлением о работе Revolut в Украине Фото: Андрей Пышный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

НБУ и финтех-компания Revolut, которая намеревалась выйти на украинский рынок, ведут диалог о возможности ее работы в Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Избегая деталей, Пышный отметил, что любые финансовые или платежные услуги, которые предоставляются в пределах зоны ответственности НБУ, должны пройти соответствующую авторизацию и процедуру лицензирования.

"Я отмечу, что компания Revolut абсолютно воспринимает позицию Национального банка в этом вопросе. Между нашими командами происходит соответствующий надзорный диалог. Я не буду вдаваться в детали его течения, но могу сказать, что работа продолжается, и я пока не вижу каких-то тревожных сигналов", - добавил он.

Глава НБУ отметил, что сейчас есть общее понимание того, что, работая в рамках мандата Национального банка, любой участник рынка должен пройти все необходимые лицензионные процедуры, получить лицензионные одобрения и соблюдать законодательство, в том числе и о защите прав потребителей.

"Давайте дадим нашим командам возможность должным образом отработать", - резюмировал Пышный.

Revolut в Европе и в Украине

В феврале 2025 года НБУ в официальном комментарии заявил, что литовский Revolut Bank UAB не имеет права на ведение банковской деятельности на территории Украины и не получал никаких разрешений НБУ.

До того компания Revolut заявила о выдаче дебетовых карт для украинцев и начала сотрудничать с "Дією", чтобы была возможность пройти регистрацию. Revolut стал первым иностранным банком, который интегрировал шеринг документов через "Дію" для идентификации пользователей.

Revolut - финансово-технологическая компания, которая предлагает банковские услуги. Была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко.

В декабре 2018 года Revolut получил лицензию банка Challenger от Европейского центрального банка при содействии Банка Литвы, позволив принимать депозиты и предлагать потребительские кредиты, но не предоставлять инвестиционные услуги. В то же время лицензия Института электронных денег также была выдана Банком Литвы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Банки
Новости
"Копейка - кусок Москвы в кармане": Пышный назвал дедлайн для запуска шагов
"Копейка - кусок Москвы в кармане": Пышный назвал дедлайн для запуска шагов
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО