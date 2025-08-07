"Идет диалог". В НБУ заинтриговали заявлением о работе Revolut в Украине

НБУ и финтех-компания Revolut, которая намеревалась выйти на украинский рынок, ведут диалог о возможности ее работы в Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Избегая деталей, Пышный отметил, что любые финансовые или платежные услуги, которые предоставляются в пределах зоны ответственности НБУ, должны пройти соответствующую авторизацию и процедуру лицензирования. "Я отмечу, что компания Revolut абсолютно воспринимает позицию Национального банка в этом вопросе. Между нашими командами происходит соответствующий надзорный диалог. Я не буду вдаваться в детали его течения, но могу сказать, что работа продолжается, и я пока не вижу каких-то тревожных сигналов", - добавил он. Глава НБУ отметил, что сейчас есть общее понимание того, что, работая в рамках мандата Национального банка, любой участник рынка должен пройти все необходимые лицензионные процедуры, получить лицензионные одобрения и соблюдать законодательство, в том числе и о защите прав потребителей. "Давайте дадим нашим командам возможность должным образом отработать", - резюмировал Пышный.