"Йде діалог". У НБУ заінтригували заявою щодо роботи Revolut в Україні

НБУ та фінтех-компанія Revolut, яка мала намір вийти на український ринок, ведуть діалог щодо можливості її роботи в Україні.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

Голова НБУ зазначив, що наразі є спільне розуміння того, що, працюючи в межах мандату Національного банку, будь-який учасник ринку повинен пройти усі необхідні ліцензійні процедури, отримати ліцензійні схвалення і дотримуватися законодавства, зокрема і про захист прав споживачів.

"Я відзначу, що компанія Revolut абсолютно сприймає позицію Національного банку в цьому питанні. Між нашими командами відбувається відповідний наглядовий діалог. Я не буду вдаватися в деталі його перебігу, але можу сказати, що робота триває, і я наразі не бачу якихось тривожних сигналів", - додав він.

Уникаючи деталей, Пишний зазначив, що будь-які фінансові чи платіжні послуги, які надаються в межах зони відповідальності НБУ, повинні пройти відповідну авторизацію і процедуру ліцензування.

Revolut в Європі та в Україні

У лютому 2025 року НБУ в офіційному коментарі заявив, що литовський Revolut Bank UAB не має права на ведення банківської діяльності на території України і не отримував жодних дозволів НБУ.

До того компанія Revolut заявила про видачу дебетових карток для українців і почала співпрацювати з "Дією", щоб була можливість пройти реєстрацію. Revolut став першим іноземним банком, який інтегрував шеринг документів через "Дію" для ідентифікації користувачів.

Revolut - фінансово-технологічна компанія, яка пропонує банківські послуги. Була заснована 2015 року росіянином Миколою Сторонським та українцем Владом Яценком.

У грудні 2018 року Revolut отримав ліцензію банку Challenger від Європейського центрального банку за сприяння Банку Литви, дозволивши приймати депозити та пропонувати споживчі кредити, але не надавати інвестиційні послуги. У той же час ліцензія Інституту електронних грошей також була видана Банком Литви.