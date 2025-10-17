ua en ru
В YASNO поделились хорошей новостью об отключениях света

Киев, Пятница 17 октября 2025 11:40
UA EN RU
В YASNO поделились хорошей новостью об отключениях света Фото: в YASNO сообщили хорошую новость об отключении света (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Объемы экстренных отключений электроэнергии в Украине остаются незначительными. И это можно считать хорошей новостью для потребителей на фоне постоянных атак россиян по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального директора YASNO Сергея Коваленко.

"Что мы видим на сейчас: 1. Каждый день НЭК дает команды на экстренные отключения. 2. Обычно это утренние и вечерние пики. 3. Объемы отключений не очень большие. И это хорошая новость. 4. Каждый раз писать об этих отключениях не буду. В приложении оповещения есть. Поэтому вы и без меня о них знаете", - написал Коваленко.

Генеральный директор энергетической компании отметил, что в случае существенных изменений, он об этом напишет на своей странице.

"Держимся. Помним, что любые отключения - это последствия обстрелов", - подытожил Коваленко.

Справка. YASNO отвечает за поставки электроэнергии и газа клиентам в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Компания предоставляет услуги как для физических, так и для юридических лиц.

Отключение света

Напомним, что сегодня из-за сложной ситуации в энергосистеме в части областей действуют аварийные отключения света.

Утром они были введены в Киеве и области, а также в: Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Впрочем, позже стало известно, что экстренные отключения в столице и Киевской области отменили.

Важно, что графики аварийных отключений (ГАО) применяют только в чрезвычайных ситуациях, когда нужно срочно уменьшить потребление электроэнергии.

То есть продолжительность таких отключений непредсказуема, поэтому это не плановые почасовые графики с фиксированными временными рамками.

Также во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Атаки России на энергетику Украины

Причина введения ограничений - это последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Как заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, враг каждый день продолжает атаки на украинские энергообъекты. Сегодня также были мощные атаки, которые привели снова к отключениям.

По его словам, после того, как масштабные обстрелы РФ не смогли разрушить украинскую энергосистему, оккупанты изменили подход и перешли к тактике "выжженной земли".

То есть, если раньше удары наносили войска РФ сотнями ракет одновременно по объектам НЭК "Укрэнерго" и электростанциям, теперь же они целенаправленно уничтожают целые энергорайоны - вместе с подстанциями и генерацией операторов систем распределения.

Зайченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что аварийные отключения могут продолжаться в Украине еще в течение недели, а в отдельных регионах это может и дольше.

