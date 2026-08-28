Российская пропаганда продолжает рассказывать о "денацификации Украины" и эти нарративы повторяют даже на Западе. Однако никаких оснований для этого не было и нет.

"С начала войны я разбивал эти лживые нарративы российской пропаганды. Я говорил, что Украина - демократическая страна, здесь свобода религии, слова, печати. И все нации здесь жили и живут свободно: будь то евреи, или русские, или татары, или другие. И никто не просил Россию приходить для "денацификации", - сказал Асман.

Главный раввин добавил, что российскую пропаганду о нацистах могут верить люди на Западе, которые сами не бывали в Украине.

"А я им говорю: какие нацисты в Украине?! В украинском парламенте даже нет националистических партий", - сказал он.

Другие заявления Асмана

Моше Реувен Асман принципиально разграничивает официальную позицию еврейской общины и частные шаги ее представителей.

В частности, он жестко отреагировал на события в ВАКС, когда раввин Йонатан Маркович выразил готовность взять на поруки эксзамглавы ОП Ирину Мудрую.

Моше Асман подчеркнул, что это была исключительно личная инициатива Марковича, не отражающая позицию всего сообщества, а использование религиозного статуса в резонансных судебных заседаниях является ошибочным смешением ролей.