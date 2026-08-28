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Антисемитизма у нас гораздо меньше, чем в США и Европе, - главный раввин Украины

17:25 28.08.2026 Пт
2 мин
В отличие от Запада, в Украине нет такой проблемы
aimg Милан Лелич aimg Сергей Козачук
Антисемитизма у нас гораздо меньше, чем в США и Европе, - главный раввин Украины Фото: главный раввин Украины Моше Реувен Асман (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
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В отличие от многих западных стран, евреям в Украине не нужно скрывать свою национальность или вероисповедание, а общий уровень антисемитских настроений здесь значительно ниже, чем на Западе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

"Я неделю назад вернулся из США и Канады, где есть много российских нарративов и пропаганды. У меня было там много выступлений и я говорил: в Украине антисемитизм на более низком уровне, чем в Европе или США, университетах США", - сказал Асман.

Он добавил, что сейчас в некоторых европейских странах местным евреям иногда советуют не "подчеркивать" свою национальность - в то время как в Украине они могут полностью ходить по улицам в своих традиционных одеждах, не опасаясь за собственную безопасность.

Позиция Асмана в отношении судебных процессов

Моше Реувен Асман принципиально разграничивает свою позицию религиозного лидера и частных инициатив отдельных представителей общины.

В частности, он жестко отреагировал на события в ВАКС, когда раввин Йонатан Маркович выразил готовность взять на поруки эксзамглавы ОП Ирину Мудрую.

Моше Асман подчеркнул, что это была исключительно личная инициатива Марковича, не отражающая позицию всего еврейского сообщества, а использование религиозного статуса в резонансных судебных процессах является ошибочным смешением ролей.

Помимо внутренней позиции духовенство активно отстаивает интересы государства на международной арене.

В своем большом интервью главный раввин Киева и Украины Моше Асман подробно рассказал о работе с американскими элитами, последствиях войны между Израилем и Ираном для Украины, а также об организации визита в Украину пастора Марка Бернса из духовного совета президента США Дональда Трампа.

За свою активную волонтерскую деятельность и адвокацию Украины в мире духовный лидер был удостоен ордена "За заслуги" II степени.

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