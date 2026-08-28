Антисемитизма у нас гораздо меньше, чем в США и Европе, - главный раввин Украины

В отличие от многих западных стран, евреям в Украине не нужно скрывать свою национальность или вероисповедание, а общий уровень антисемитских настроений здесь значительно ниже, чем на Западе.

"Я неделю назад вернулся из США и Канады, где есть много российских нарративов и пропаганды. У меня было там много выступлений и я говорил: в Украине антисемитизм на более низком уровне, чем в Европе или США, университетах США", - сказал Асман.

Он добавил, что сейчас в некоторых европейских странах местным евреям иногда советуют не "подчеркивать" свою национальность - в то время как в Украине они могут полностью ходить по улицам в своих традиционных одеждах, не опасаясь за собственную безопасность.

Позиция Асмана в отношении судебных процессов

Моше Реувен Асман принципиально разграничивает свою позицию религиозного лидера и частных инициатив отдельных представителей общины.

В частности, он жестко отреагировал на события в ВАКС, когда раввин Йонатан Маркович выразил готовность взять на поруки эксзамглавы ОП Ирину Мудрую.

Моше Асман подчеркнул, что это была исключительно личная инициатива Марковича, не отражающая позицию всего еврейского сообщества, а использование религиозного статуса в резонансных судебных процессах является ошибочным смешением ролей.