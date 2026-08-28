"Які нацисти в Україні?!": головний рабин розповів, як розвінчує російську пропаганду

Російська пропаганда продовжує розповідати про "денацифікацію України" і ці наративи повторюють навіть на Заході. Однак жодних підстав для цього не було і немає.

"З початку війни я розбивав ці брехливі наративи російської пропаганди. Я казав, що Україна - демократична країна, тут свобода релігії, слова, друку. І всі нації тут жили і живуть вільно: чи то євреї, чи росіяни, чи татари, чи інші. І ніхто не просив Росію приходити для "денацифікації", - сказав Асман.

Головний рабин додав, що російську пропаганду про нацистів можуть вірить люди на Заході, які самі не бували в Україні.

"А я їм кажу: які нацисти в Україні?! В українському парламенті навіть немає партій націоналістичних", - сказав він.

Інші заяви Асмана

Моше Реувен Асман принципово розмежовує офіційну позицію єврейської громади та приватні кроки окремих її представників.

Зокрема, він жорстко відреагував на події у ВАКС, коли рабин Йонатан Маркович висловив готовність взяти на поруки ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру.

Моше Асман наголосив, що це була виключно особиста ініціатива Марковича, яка не відображає позицію всієї спільноти, а використання релігійного статусу в резонансних судових засіданнях є помилковим змішанням ролей.