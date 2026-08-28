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"Які нацисти в Україні?!": головний рабин розповів, як розвінчує російську пропаганду

18:05 28.08.2026 Пт
2 хв
Російська пропаганда досі працює за кордоном
aimg Мілан Лєліч aimg Сергій Козачук
"Які нацисти в Україні?!": головний рабин розповів, як розвінчує російську пропаганду Фото: головний рабин України Моше Реувен Асман (Getty Images)
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Російська пропаганда продовжує розповідати про "денацифікацію України" і ці наративи повторюють навіть на Заході. Однак жодних підстав для цього не було і немає.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний рабин України Моше Реувен Асман.

"З початку війни я розбивав ці брехливі наративи російської пропаганди. Я казав, що Україна - демократична країна, тут свобода релігії, слова, друку. І всі нації тут жили і живуть вільно: чи то євреї, чи росіяни, чи татари, чи інші. І ніхто не просив Росію приходити для "денацифікації", - сказав Асман.

Головний рабин додав, що російську пропаганду про нацистів можуть вірить люди на Заході, які самі не бували в Україні.

"А я їм кажу: які нацисти в Україні?! В українському парламенті навіть немає партій націоналістичних", - сказав він.

Інші заяви Асмана

Моше Реувен Асман принципово розмежовує офіційну позицію єврейської громади та приватні кроки окремих її представників.

Зокрема, він жорстко відреагував на події у ВАКС, коли рабин Йонатан Маркович висловив готовність взяти на поруки ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру.

Моше Асман наголосив, що це була виключно особиста ініціатива Марковича, яка не відображає позицію всієї спільноти, а використання релігійного статусу в резонансних судових засіданнях є помилковим змішанням ролей.

Окрім внутрішньої позиції, духовний лідер активно займається дипломатичною діяльністю для підтримки країни на міжнародній арені.

Зокрема, головний рабин України оцінив рівень антисемітизму в країні як значно нижчий, ніж у США та Європі, спростовуючи російські пропагандистські наративи.

У великому інтерв'ю головний рабин Києва та України Моше Асман також детально розповів про роботу з американськими елітами, наслідки війни між Ізраїлем та Іраном для України й організацію візиту пастора Марка Бернса з духовної ради Дональда Трампа.

За свою системну волонтерську роботу та розголос російської агресії у світі Асман був відзначений орденом "За заслуги" II ступеня.

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