Главный раввин Украины сделал жесткое заявление о событиях в ВАКС

Об этом в комментарии по запросу РБК-Украина заявил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

"Заявление раввина Марковича о готовности выступить поручителем было его собственной инициативой и не является позицией еврейского сообщества в целом", - подчеркнул Моше Реувен Асман.

По его словам, когда человек во время резонансного судебного процесса напоминает о своем религиозном статусе, люди воспринимают это как использование авторитета религиозной общины.

"Я считаю такое смешение ролей ошибочным и категорически его не поддерживаю", - отметил главный раввин Украины.

Отвечая на вопрос РБК-Украина Моше Реувен Асман добавил, что он категорически осуждает волну антисемитизма, которая возникла в связи с решением Йонатана Марковича.

"Ни один поступок отдельного раввина не дает никому права оскорблять еврейский народ, распространять антисемитские стереотипы или винить целую общину. Подмена аргументированной критики ненавистью по национальному признаку не имеет ничего общего со справедливостью", - обратил внимание он.

По словам Моше Реувена Асмана, в условиях полномасштабной войны украинцы должны объединяться, а не искать поводы для взаимной розни.

"Религиозные лидеры должны укреплять единство, поддерживать людей и способствовать общественному пониманию, а не вовлекать религиозные общины в политические и судебные противостояния. Закон должен быть одинаковым для всех. Ответственность должна быть персональной. Антисемитизм не может иметь никаких оправданий", - подытожил главный раввин Украины.

Суд над Мудрой

Напомним, украинские правоохранители подозревают бывшего заместителя главы ОП Ирину Мудрую в участии в преступной схеме, в рамках которой пытались легализовать средства, полученные незаконным путем, а затем направить их на залог за экс-министра энергетики Германа Галущенко.

На судебном заседании 24 августа присутствовал главный раввин Киева Йонатан Маркович. Он просил взять фигурантку дела на поруки.