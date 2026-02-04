ua en ru
Зеленский назвал единственного человека, которого боится Путин

Украина, Среда 04 февраля 2026 23:01
UA EN RU
Зеленский назвал единственного человека, которого боится Путин Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин боится только одного человека в мире. Он боится американского президента Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Читайте также: Первый день переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби завершился: все детали.

"Путин не боится европейцев. Путин боится только Трампа, это факт. Что Трамп должен сказать Путину, это не мое дело", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что президент США хочет завершить войну в Украине путем компромисса. Но Украина, несмотря на поддержку предложений США, не пойдет на компромисс относительно собственного суверенитета.

Зеленский также напомнил журналистам речь, которую он произнес на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Суть ее в том, что демократия неспособна победить Путина, поскольку диктатор РФ не уважает правила.

"Демократия не может победить Владимира Путина, который не уважает правила войны", - резюмировал он.

Отметим, тем временем в США заявили, что прогресс в переговорах между Украиной и Россией якобы является значительным, однако наиболее сложные вопросы до сих пор остаются нерешенными. Это может задержать достижение окончательного мирного соглашения на неопределенное время.

4 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров с участием Украины, РФ и США. О начале переговоров стало известно около 12:00 по Киеву. Сами переговоры продолжались несколько часов, а 5 февраля ожидается продолжение работы делегаций.

