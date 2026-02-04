Зеленский назвал единственного человека, которого боится Путин
Российский диктатор Владимир Путин боится только одного человека в мире. Он боится американского президента Дональда Трампа.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
"Путин не боится европейцев. Путин боится только Трампа, это факт. Что Трамп должен сказать Путину, это не мое дело", - отметил Зеленский.
Он напомнил, что президент США хочет завершить войну в Украине путем компромисса. Но Украина, несмотря на поддержку предложений США, не пойдет на компромисс относительно собственного суверенитета.
Зеленский также напомнил журналистам речь, которую он произнес на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Суть ее в том, что демократия неспособна победить Путина, поскольку диктатор РФ не уважает правила.
"Демократия не может победить Владимира Путина, который не уважает правила войны", - резюмировал он.
Отметим, тем временем в США заявили, что прогресс в переговорах между Украиной и Россией якобы является значительным, однако наиболее сложные вопросы до сих пор остаются нерешенными. Это может задержать достижение окончательного мирного соглашения на неопределенное время.
4 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров с участием Украины, РФ и США. О начале переговоров стало известно около 12:00 по Киеву. Сами переговоры продолжались несколько часов, а 5 февраля ожидается продолжение работы делегаций.