"Я впервые это говорю": Трамп пообещал хорошие новости по мирному урегулированию в Украине
Американский лидер Дональд Трамп пообещал хорошие новости относительно мирного урегулирования войны в Украине. По его словам, он впервые об этом говорит.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США заявил во время общения в Белом доме.
"У нас много чего происходит... Думаю, у нас очень хорошо идут дела в отношении Украины и России. Я впервые об этом говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости", - сказал глава Белого дома.
Он также продолжил в этом контексте относительно потерь личного состава в российско-украинской войне.
"Мы теряем 25 тысяч человек в месяц, которые погибли в этой войне. 25 тысяч. В прошлом месяце была 31 тысяча. Посмотрите, молодые красивые дети. Дети, которые имеют родителей", - сказал Трамп.
Однако глава Белого дома также упомянул в очередной раз о том, что США не тратят деньги на войну в Украине в отличие от его предшественника - Джо Бойдена.
Напротив, Европа платит Америке, сказал Трамп, очевидно, имея в виду программу PURL, согласно которой партнеры Украины платят Штатам за оружие для ВСУ.
"Мы не тратим деньги, как Байден. Он давал 350 миллионов долларов. А Европа... С ними немного считается, но... Если смотреть на то, что происходит, то страны Европы платят нам", - заявил американский лидер.
Переговоры по Украине
Напомним, украинская делегация отправилась в Абу-Даби на очередной раунд переговоров с Россией и США по мирном урегулировании. Ожидается, что переговоры состоятся 4-5 февраля.
Предыдущий раунд переговоров в ОАЭ прошел 23 и 24 января. Украина, Россия и США провели первые трехсторонние переговоры, при этом стороны публично не раскрывали результаты договоренностей.
При этом источники РБК-Украина отмечали, что в военном блоке был зафиксирован прогресс. Речь шла о возможном разведении сил, механизмах контроля за прекращением огня и создании координационного центра.
Однако территориальный вопрос, который является ключевым, пока так и не был решен: РФ стоит на своем - выводе войск с Донбасса, но Киев не уступает.