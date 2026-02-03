"Я впервые это говорю": Трамп пообещал хорошие новости по мирному урегулированию в Украине

Американский лидер Дональд Трамп пообещал хорошие новости относительно мирного урегулирования войны в Украине. По его словам, он впервые об этом говорит.

Как передает РБК-Украина , об этом президент США заявил во время общения в Белом доме.

"У нас много чего происходит... Думаю, у нас очень хорошо идут дела в отношении Украины и России. Я впервые об этом говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости", - сказал глава Белого дома.

Он также продолжил в этом контексте относительно потерь личного состава в российско-украинской войне.

"Мы теряем 25 тысяч человек в месяц, которые погибли в этой войне. 25 тысяч. В прошлом месяце была 31 тысяча. Посмотрите, молодые красивые дети. Дети, которые имеют родителей", - сказал Трамп.

Однако глава Белого дома также упомянул в очередной раз о том, что США не тратят деньги на войну в Украине в отличие от его предшественника - Джо Бойдена.

Напротив, Европа платит Америке, сказал Трамп, очевидно, имея в виду программу PURL, согласно которой партнеры Украины платят Штатам за оружие для ВСУ.

"Мы не тратим деньги, как Байден. Он давал 350 миллионов долларов. А Европа... С ними немного считается, но... Если смотреть на то, что происходит, то страны Европы платят нам", - заявил американский лидер.