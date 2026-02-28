"Я в них верю": Буданов заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

Украина верит в положительный результат мирных переговоров с Россией, которые сейчас продолжаются параллельно с боевыми действиями на фронте.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире телемарафона.
По словам главы ОП, несмотря на скептическое отношение многих к диалогу, он рассчитывает на успех. Буданов отметил, что положительный результат переговоров станет победой для страны и откроет путь к развитию.
"Я все же в них верю. Как бы там на них скептически многие не смотрели. И надеюсь, мы добьемся успеха", - отметил он.
Буданов подчеркнул, что к процессу привлечен не только Офис президента. Сейчас Украина имеет четкие расчеты и алгоритмы действий для различных сценариев развития событий.
"Это будет означать дальнейшее развитие Украины, завершение кровопролития, будущее для нашего государства", - добавил руководитель ОП, намекнув, что у Киева еще осталось "несколько аргументов" для давления на РФ.
Напомним, ранее Кирилл Буданов заявлял, что Украина не собирается уступать свои территории ради мира. По его словам, вопрос территориальной целостности является принципиальным и не может быть предметом торгов.
Также он подчеркивал, что его главной задачей на переговорах является обеспечение стратегического преимущества Украины и создание условий, при которых Россия будет вынуждена принять справедливые условия завершения войны.
Кроме того, стало известно, что международные партнеры также усиливают позиции Киева. В частности, США нашли дополнительный рычаг давления на РФ в переговорном процессе, что может повлиять на дальнейшую риторику Кремля.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России надо заканчивать войну, поскольку агрессор исчерпывает свои ресурсы и не сможет вечно выдерживать такой темп противостояния.