"Я немного суеверен": Трамп объяснил, почему не будет вводить тарифы на авто 1 апреля

Президент США Дональд Трамп объяснил журналистам, почему не будет вводить пошлины на импорт иностранных автомобилей 1 апреля. Причина, по его словам, в суевериях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.

Трамп сказал, что пошлины на автомобили будут введены "возможно, около 2 апреля".

"Я бы сделал это 1 апреля. Верите или нет, но я немного суеверен", - цитирует Трампа журналистка.

По словам президента США, введение пошлин было запланировано на 1 апреля, но он предложил перенести на 2 апреля. Он отметил, что эта отсрочка будет много стоить.

Ранее в пятницу, 14 февраля, Трамп в Овальном кабинете заявил о намерении ввести тарифы на импортные автомобили.