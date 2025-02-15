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"Я немного суеверен": Трамп объяснил, почему не будет вводить тарифы на авто 1 апреля

Суббота 15 февраля 2025 04:43
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"Я немного суеверен": Трамп объяснил, почему не будет вводить тарифы на авто 1 апреля Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Президент США Дональд Трамп объяснил журналистам, почему не будет вводить пошлины на импорт иностранных автомобилей 1 апреля. Причина, по его словам, в суевериях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.

Трамп сказал, что пошлины на автомобили будут введены "возможно, около 2 апреля".

"Я бы сделал это 1 апреля. Верите или нет, но я немного суеверен", - цитирует Трампа журналистка.

По словам президента США, введение пошлин было запланировано на 1 апреля, но он предложил перенести на 2 апреля. Он отметил, что эта отсрочка будет много стоить.

Ранее в пятницу, 14 февраля, Трамп в Овальном кабинете заявил о намерении ввести тарифы на импортные автомобили.

Тарифы Трампа

Напомним, вступив в должность президента, Трамп тщательно занялся тарифной политикой. В частности, 13 февраля он объявил о введении так называемых "взаимных тарифов", таким образом повышая пошлины США до уровня налогов, которые другие страны взимают на импорт.

Также он ввел 25% пошлину на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений или изъятий. Решение вступит в силу 12 марта. На это уже отреагировали Канада, Бразилия, Япония. Европейский Союз заявил о том, что ответит жесткими и ответными мерами после решения ввести 25%-ные пошлины на импорт алюминия и стали из Европы.

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