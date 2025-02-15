"Я трохи забобонний": Трамп пояснив, чому не вводитиме тарифи на авто 1 квітня

Президент США Дональд Трамп пояснив журналістам, чому не вводитиме мита на імпорт іноземних автомобілів 1 квітня. Причина, за його словами, в забобонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки CBS Дженніфер Джейкобс у соцмережі Х.

Трамп сказав, що мита на автомобілі будуть введені "можливо, близько 2 квітня".

"Я б зробив це 1 квітня. Вірите чи ні, але я трохи забобонний", - цитує Трампа журналістка.

За словами президента США, введення мит було заплановано на 1 квітня, але він запропонував перенести на 2 квітня. Він зазначив, що це відтермінування буде багато коштувати.

Раніше в п'ятницю, 14 лютого, Трамп в Овальному кабінеті заявив про намір запровадити тарифи на імпортні автомобілі.