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ЕС ответит жесткими и соразмерными мерами на пошлины Трампа, - глава Еврокомиссии

Украина, Вторник 11 февраля 2025 10:35
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ЕС ответит жесткими и соразмерными мерами на пошлины Трампа, - глава Еврокомиссии Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз ответит жесткими и соразмерными мерами после решения президента США Дональда Трампа ввести 25%-ные пошлины на импорт алюминия и стали из Европы.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Х (Twitter).

Глава Еврокомиссии выразила сожаление решение США ввести пошлины, отметив, что тарифы - это налоги, что плохо для бизнеса, еще хуже для потребителей.

"Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа - они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры", - заявила она.

По ее словам, ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. "Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлину на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений или изъятий. Решение вступит в силу 4 марта.

Тарифы будут применяться ко всему импорту стали и алюминия в США, в том числе из Канады и Мексики, двух крупнейших иностранных поставщиков металлов в страну.

В Канаде уже заявили, что введенные пошлины США на сталь и алюминий будут "абсолютно необоснованными" и предупредили, что реакция страны на эту меру будет "четкой и взвешенной".

В течение нескольких месяцев ЕС работал над набором потенциальных ответных мер в случае введения Трампом пошлин, хотя детали списка тщательно охранялись.

Financial Times сообщало, что Европейский Союз готовится нанести удар по Кремниевой долине в качестве возможного ответа, если Трамп осуществит свои угрозы ввести пошлины для блока.

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