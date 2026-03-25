Есть две цели: посол Израиля озвучил главные цели страны в войне против Ирана

Израиль преследует две ключевые цели в войне против Ирана - уничтожение ядерной программы и ракетного потенциала Тегерана.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Отвечая на вопрос о целях Израиля в войне против Ирана и их согласованности с позицией США, дипломат отметил, что они могут отличаться.

"Я, конечно, не могу говорить от имени Дональда Трампа (президент США - ред.) или Соединенных Штатов, но вполне допускаю, что израильские цели более узкие", - сказал он.

По словам Бродского, на сегодня "есть две цели этой войны с точки зрения Израиля".

Первая - полностью уничтожить ядерную программу Ирана и сделать невозможным ее возобновление в ближайшие годы или даже десятилетия.

Вторая - ликвидировать ракетный потенциал страны, включая ракеты, пусковые установки и производство ракет и дронов на территории Ирана.

Как подчеркнул дипломат, это необходимо для того, чтобы даже в случае сохранения действующего режима Иран не смог возобновить военные программы и продолжать угрожать соседним странам и всему миру.