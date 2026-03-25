Есть две цели: посол Израиля озвучил главные цели страны в войне против Ирана

08:31 25.03.2026 Ср
Дипломат раскрыл ключевые задачи в войне против Ирана
aimg Ірина Глухова aimg Милан Лелич
Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач / РБК-Украина)

Израиль преследует две ключевые цели в войне против Ирана - уничтожение ядерной программы и ракетного потенциала Тегерана.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Читайте также: Желание Трампа быстрее завершить войну против Ирана диктует новые условия для Израиля, - эксперт

Отвечая на вопрос о целях Израиля в войне против Ирана и их согласованности с позицией США, дипломат отметил, что они могут отличаться.

"Я, конечно, не могу говорить от имени Дональда Трампа (президент США - ред.) или Соединенных Штатов, но вполне допускаю, что израильские цели более узкие", - сказал он.

По словам Бродского, на сегодня "есть две цели этой войны с точки зрения Израиля".

Первая - полностью уничтожить ядерную программу Ирана и сделать невозможным ее возобновление в ближайшие годы или даже десятилетия.

Вторая - ликвидировать ракетный потенциал страны, включая ракеты, пусковые установки и производство ракет и дронов на территории Ирана.

Как подчеркнул дипломат, это необходимо для того, чтобы даже в случае сохранения действующего режима Иран не смог возобновить военные программы и продолжать угрожать соседним странам и всему миру.

Конфликт на Ближнем Востоке

28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, в частности по столице - Тегерану. Эти атаки стали продолжением бомбардировок, которые начались еще в июне 2025 года.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в финансировании и подготовке боевиков в Сирии, Ливане и Ираке, а также в поддержке ХАМАС в Палестине. По его словам, главной целью операции является уничтожение ракетной программы Ирана.

В ответ Тегеран 28 февраля начал атаки на американские базы и гражданскую инфраструктуру в соседних странах, а также объявил о закрытии Ормузского пролива.

По данным Армии обороны Израиля, с начала военной компании 28 февраля, ВВС Израиля нанесли около 400 ударов по западной и центральной части Ирана, сосредоточив усилия на разрушении инфраструктуры и нанесении ударов по бойцам огневых, оборонительных и производственных подразделений.

Прямое попадание в жилой дом: Россия атаковала Одесскую область, есть разрушения
