Есть две цели: посол Израиля озвучил главные цели страны в войне против Ирана
Израиль преследует две ключевые цели в войне против Ирана - уничтожение ядерной программы и ракетного потенциала Тегерана.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Отвечая на вопрос о целях Израиля в войне против Ирана и их согласованности с позицией США, дипломат отметил, что они могут отличаться.
"Я, конечно, не могу говорить от имени Дональда Трампа (президент США - ред.) или Соединенных Штатов, но вполне допускаю, что израильские цели более узкие", - сказал он.
По словам Бродского, на сегодня "есть две цели этой войны с точки зрения Израиля".
Первая - полностью уничтожить ядерную программу Ирана и сделать невозможным ее возобновление в ближайшие годы или даже десятилетия.
Вторая - ликвидировать ракетный потенциал страны, включая ракеты, пусковые установки и производство ракет и дронов на территории Ирана.
Как подчеркнул дипломат, это необходимо для того, чтобы даже в случае сохранения действующего режима Иран не смог возобновить военные программы и продолжать угрожать соседним странам и всему миру.
28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, в частности по столице - Тегерану. Эти атаки стали продолжением бомбардировок, которые начались еще в июне 2025 года.
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в финансировании и подготовке боевиков в Сирии, Ливане и Ираке, а также в поддержке ХАМАС в Палестине. По его словам, главной целью операции является уничтожение ракетной программы Ирана.
В ответ Тегеран 28 февраля начал атаки на американские базы и гражданскую инфраструктуру в соседних странах, а также объявил о закрытии Ормузского пролива.
По данным Армии обороны Израиля, с начала военной компании 28 февраля, ВВС Израиля нанесли около 400 ударов по западной и центральной части Ирана, сосредоточив усилия на разрушении инфраструктуры и нанесении ударов по бойцам огневых, оборонительных и производственных подразделений.