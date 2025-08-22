RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Орбан утверждает, что Трамп "очень злится" из-за ударов по нефтепроводу "Дружба"

Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Премьер Венгрии Виктор Орбан похвастался ответом президента США Дональда Трампа на свое письмо-жалобу. В нем Трамп якобы называет Орбана своим "большим другом" и заявляет, что "очень злится" из-за ударов по нефтепроводу "Дружба"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex и провластное венгерское издание Magyar Nemzet.

Глава венгерского правительства в письме жаловался, что атаки по "Дружбе" как когда-то и по "Северному потоку" создают угрозу для энергетической безопасности Венгрии и попросил помощи от американского президента.

Сообщение о письме появилось в закрытой онлайн-инициативе "Клуб борцов", которая привлекает цифровых активистов в поддержку партии "Фидес". Проект работает по приглашениям и пытается противодействовать присутствию оппозиционных сил в соцсетях.

"Мне неприятно это слышать. Я очень злюсь из-за этого. Передай это Словакии. Ты - мой большой друг", - якобы написал Трамп фломастером на письме Орбана в качестве ответа.

 

Венгрия и Словакия жалуются на атаки по "Дружбе"

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто пожаловались Европейской комиссии на украинские удары по нефтеперекачивающей станции "Дружба". Ведь через нее транспортируют российскую нефть в Венгрию и Словакию.

Напомним, первая атака на "Дружбу" состоялась 13 августа. Уже 18 августа ВСУ нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате атаки начался пожар на объекте и полностью остановили перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".

Кроме того, дроны ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию. Тогда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожал остановить продажу Украине электроэнергии.

Сегодня 22 августа Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба подвергся в третий раз атаке за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена.

