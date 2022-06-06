"Я думаю, що буде нота нашого МЗС", - Данілов про критику Сійярто
МЗС України не залишить поза увагою критику глави угорської дипломатії Петера Сійярто в бік українського президента. Чиновник публічно підтримав висловлювання свого колеги спікера угорського парламенту Ласло Кевера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО України Олексія Данілова.
"Це підтримав міністр закордонних справ Угорщини. Це трохи інша справа, бо він офіційна посадова особа. І те, що він підтримав ганебні слова про нашого президента - це зовсім інша ситуація. Я думаю, що буде нота нашого МЗС", - сказав Данілов.
Нагадаємо, раніше Кевер назвав "якоюсь психічною проблемою" рішучість президента Володимира Зеленського, з якою він іноді жорстко просить західних партнерів щодо підтримки України у протистоянні російській агресії.
А глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтримав критику української влади з боку спікера угорського парламенту Ласло Кевера.
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