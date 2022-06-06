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"Я думаю, что будет нота нашего МИДа", - Данилов о критике Сийярто

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 июня 2022 20:25
"Я думаю, что будет нота нашего МИДа", - Данилов о критике Сийярто Фото: Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

МИД Украины не оставит без внимания критику главы венгерской дипломатии Петера Сийярто в сторону украинского президента. Чиновник публично поддержал высказывания своего коллеги спикера венгерского парламента Ласло Кевера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

"Это поддержал министр иностранных дел Венгрии. Это немного другое дело, потому что он официальное должностное лицо. И то, что он поддержал позорные слова о нашем президенте - это совсем другая ситуация. Я думаю, что будет нота нашего МИДа", - сказал Данилов.

Напомним, ранее Кевер назвал "какой-то психической проблемой" решимость президента Владимира Зеленского, с которой он иногда жестко просит западных партнеров по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал критику украинской власти со стороны спикера венгерского парламента Ласло Кевера.

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Алексей Данилов
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