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Спікер парламенту Угорщини пояснив критику з боку Зеленського "особистою психічною проблемою"

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Угорщина, Неділя 05 червня 2022 00:17
Спікер парламенту Угорщини пояснив критику з боку Зеленського "особистою психічною проблемою" Фото: в Угорщині пояснили критику з боку Зеленського "психічною проблемою" (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер назвав "якоюсь психічною проблемою" рішучість президента Володимира Зеленського, з якою він іноді жорстко просить західних партнерів про підтримку України в протистоянні російській агресії.

Про це Кевер заявив в інтерв'ю угорському виданню 444, повідомляє РБК-Україна.

"Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо - наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Загрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, з ким хочуть дружити. Тут є якась особиста психічна проблема", - зазначив Кевер.

Він також додав, що після війни в українських угорців можуть бути проблеми. За його словами, потрібно бути дуже обережними, щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться покинути Україну.

Нагадаємо, українцям розповіли, як влаштуватися на роботу в Угорщині.

Ми також писали про те, що Угорщина висунула нову вимогу на користь Росії.

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