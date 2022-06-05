Спікер парламенту Угорщини пояснив критику з боку Зеленського "особистою психічною проблемою"

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер назвав "якоюсь психічною проблемою" рішучість президента Володимира Зеленського, з якою він іноді жорстко просить західних партнерів про підтримку України в протистоянні російській агресії.

"Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо - наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Загрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, з ким хочуть дружити. Тут є якась особиста психічна проблема", - зазначив Кевер.

Він також додав, що після війни в українських угорців можуть бути проблеми. За його словами, потрібно бути дуже обережними, щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться покинути Україну.